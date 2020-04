Brunello Cucinelli ziet omzet teruglopen in eerste kwartaal

Italiaans modehuis Brunello Cucinelli heeft de omzet terug zien lopen in het eerste kwartaal. In de eerste drie maanden van het financiële boekjaar daalde de omzet met 2,3 procent, zo blijkt uit het voorlopige kwartaalverslag. De netto omzet was uiteindelijk 156,7 miljoen euro.

De grootste omzetdaling was te zien in China, waar de omzet met 27,1 procent terugliep. De uitbraak van het coronavirus en de veiligheidsmaatregelen die daarna werden getroffen in het land zorgden voor de daling, maar Brunello Cucinelli meldt dat in maart de omzet voorzichtig begint te herstellen. Thuismarkt Italië volgt met een omzetdaling van 13,9 procent. In de rest van de Europese markt daalde de omzet met 2,2 procent. Stijgingen werden genoteerd in de Noord-Amerikaanse markt (een plus van 9,5 procent) en de rest van de wereld (een plus van 6,6 procent).

Het kwartaalverslag gaat niet alleen in op de voorlopige cijfers, ontwerper Brunello Cucinelli neemt daar ook de kans om een open brief te schrijven over ‘het nieuwe tijdperk’. De ontwerper gaat vooral in op het effect van de natuur en hoe de mens tot nu toe tegen de natuur heeft gevochten. Cucinelli gaat niet in op het modesysteem, zoals bijvoorbeeld Giorgio Armani eerder wel deed toen hij sprak over het coronavirus.