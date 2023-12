Bubbelplasticalternatief Woola haalt kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro binnen

Estlands bedrijf Woola kan verder gaan opschalen. Het bedrijf dat zich specialiseert in wollen verpakkingsmateriaal als alternatief voor bubbelplastic heeft een kapitaalinjectie van 2,5 miljoen euro opgehaald, zo meldt het in een bericht. Het kapitaal zal ingezet worden om het verkoop- en marketingteam uit te breiden.

“We hebben Woola opgericht om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. We vervangen beschermende plastic verpakkingen met duurzame alternatieven uit wol die net zo goed werken en er beter uitzien”, aldus oprichter en CEO Anna-Liisa Palatu. Het bedrijf won eerder in 2023 de LVMH Innovation Award in de categorie “ Sustainability and Greentech”. Door de winst werd Woola ook onderdeel van de accelerator ‘La Maison des Startups’ van LVMH. Twee van de merken uit het portfolio van LVMH maken nu al gebruik van Woola-verpakkingen, zo is te lezen in het persbericht.

Woola gebruikt overtollige schapenwol. Zo’n 90 procent van Europese schapenwol wordt namelijk momenteel begraven of verband. Hierdoor wordt ongeveer 200.000 ton wol niet gebruikt per jaar. De natuurlijke eigenschappen van wol zoals elasticiteit, waterafstotendheid en weerstand tegen extreme temperaturen maken het materiaal perfect voor items die extra bescherming nodig hebben. Wol is daarnaast herbruikbaar, recyclebaar en breekt relatief snel af wanneer nodig. Het wollen verpakkingsmateriaal kan gebruikt worden voor pakketten tussen bedrijven, maar ook voor bestellingen van de eindconsument.