Buckaroo start met split-payments voor online marktplaatsen

Payment service provider Buckaroo heeft een betaaloplossing ontwikkeld speciaal gericht op online marktplaatsen. Dit moet het probleem rondom regelgeving en het gemakkelijk kunnen afrekenen van ‘mixed baskets’ voor zowel de koper als de marktplaats oplossen. “We zien een toenemende behoefte in split-payments.”

Jelle Hoes, Chief Technical Officer bij Buckaroo: “Webshops hebben hoge kosten om te dragen: software, veiligheid, licenties en noem maar op. Webshops kunnen daarom kiezen om aan te aansluiten bij een marktplaats, maar als webshop kun je ook je eigen marktplaats starten en webshops laten aansluiten bij jou. Buckaroo kan daarbij helpen.”

‘Mixed baskets’

Het bijeenkomen van verschillende aanbieders op één platform is een sterk groeiende ontwikkeling in de e-commercebranche. Losse webshops sluiten zich aan bij een marktplaats of starten er zelf één. De consument start de zoektocht vaker op een marktplaats en neemt hierbij van verschillende aanbieders een product of dienst af. Hierdoor ontstaan zogeheten ‘mixed baskets’ in het betaalproces. Betaalverwerker Buckaroo ziet hierdoor een stijgende vraag naar een oplossing voor het verwerken van split-payments.

Regelgeving

Volgens de nieuwe PSD2 wet- en regelgeving is het niet toegestaan om als marktplaats of platform gelden te ontvangen en deze zelf te verdelen onder de verschillende aangesloten verkopers. Om split-payments te mogen verwerken moet je een betaalinstelling zijn en uiteraard is zo’n vergunning niet zomaar te verkrijgen. Marktplaatsen hebben een Payment Service Provider nodig om hun betalingsverkeer te processen. Jelle Hoes: “Daarbij is ook de vraag of je als marketplace überhaupt je betalingen zelf wilt gaan verwerken, je hebt immers genoeg uitdagingen wanneer je start met een marktplaats, bijvoorbeeld rondom het toelatingsbeleid van leveranciers: wie laat je toe op je marktplaats en onder welke voorwaarden?”

Functionaliteiten

Buckaroo is een all-in-one-shop voor betalingsverkeer: voor zowel de betaling aan de voorkant, oftewel de checkout waar de koper afrekent, als de split-payment uitbetaling naar de sellers aan de achterkant. Een mooie USP van de Buckaroo marktplaatsbetaaloplossing is de dat je als marktplaatshouder zelf de timing van een uitbetaling naar een aangesloten seller kunt bepalen. Bijvoorbeeld pas nadat er bevestiging is dat er is uitgeleverd aan de koper. Of na een bepaalde retourperiode. Jelle Hoes: “We zien een rooskleurige toekomst voor marktplaatsen binnen de e-commerce. We helpen ondernemende marktplaatsen graag bij hun betaalstrategie.”

Meer weten? Buckaroo heeft een whitepaper geschreven over het starten van marketplaces. Download hem gratis hier .

Over Buckaroo

Meer dan 5.000 bedrijven waaronder corporates en webshops maken gebruik van de betaaltechnologie van Buckaroo. Kenmerkend is de cómplete service rondom betalen: van smart checkout voor e-commercebetalingen tot uitgebreid maatwerk op gebied van incasso, subscription services, marketplace split-payments en credit management.