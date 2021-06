Bucketlist-wens Kiki gaat met behulp van Nederlands fashion label in vervulling: een bijzonder shirt om Prinses Máxima Centrum te steunen

Kiki Toll (16) wil heel graag iets terugdoen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie, waar ze geruime tijd deskundig en liefdevol is behandeld en verzorgd. Daarom brengt ze samen met Nederlands fashion label ꓥs We ꓥre ‘shirt Kiki’. Per verkocht shirt gaat 100% van de netto-opbrengst naar het Prinses Máxima Centrum.

Ontmoet Kiki

“Hoi lieve mensen, ik ben Kiki. Ik ben 16 jaar en ik heb leverkanker met uitzaaiingen in mijn longen”, vertelt Kiki in haar kennismakingsvideo voor het nieuwe seizoen van tv-programma Over Mijn Lijk. In maart 2020 krijgt ze het slechte, verdrietige nieuws dat ze is uitbehandeld. Toch gaat sterke en vrolijke Kiki niet bij de pakken neerzitten. Zij, en haar familie en vriendinnen, zetten zich in om nog zoveel mogelijk wensen van haar bucketlist af te strepen. Eén daarvan was een langgewenste ontmoeting met Chantal Janzen, met wie Kiki vanaf toen een persoonlijke band heeft opgebouwd. Een andere wens was een donatie aan het

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie door middel van verkoop van een origineel, eigen item.

Shirt Kiki

In Kiki’s zoektocht naar een eigen item voor verkoop komen, dankzij &C, Kristel en Femke op haar pad. Het tweetal lanceerde vorig jaar het fashion label ꓥs We ꓥre. Kristel: “Met ꓥs We ꓥre moedigen we vrouwen aan om zichzelf te zijn, wat je leeftijd, kleur of maat ook is. Het is dan ook niet voor niets dat al onze items namen dragen van iconische vrouwen die ergens voor stonden of staan. Sweater Amelia bijvoorbeeld, naar de legendarische vliegenierster Amelia Earhart en dress Michelle naar oud-first lady Michelle Obama. Eigenzinnig en tijdloos, precies waar wij voor staan. Een shirt bedacht door én vernoemd naar sterke en vrolijke Kiki voelde daarom als een logische aanvulling op onze collectie.”

Kus van Kiki

Het eindresultaat is een wit, uniseks t-shirt gemaakt van 100% organisch katoen. Op de linkerborst staat een smiley met een rood hart op de wang geborduurd. Kiki: “Ik houd van vrolijke dingen; bloemen, hartjes, smileys en kleur. Daarom wist ik al snel dat ik daar iets mee wilde doen. Het hartje op de wang van de smiley staat voor liefde, maar is ook symbool voor de sondepleister op mijn wang, die de vorm heeft van een hartje.” Er is ook een variant beschikbaar met extra tekst onder de smiley. “Chantal Janzen heeft vlak na haar eerste bezoek aan mij #kusvoorkiki in het leven geroepen. Nu geef ik een kus terug. Daarom heeft de tweede variant de extra, door mij handgeschreven, tekst ‘Kus van Kiki’ onder de smiley staan”, vertelt een trotse Kiki.



Shirt Kiki is vanaf nu in pre-order te plaatsen voor €34,95. De shirts zijn verkrijgbaar via de webshop van ꓥs We ꓥre. Hoewel het een samenwerking tussen Kiki en ꓥs We ꓥre betreft, heeft &C zich bereid gevonden om op te treden als verkooppunt. &C is het 360° contentmerk rondom Chantal Janzen.

Per verkocht shirt wordt 100% van de netto-opbrengst gedoneerd aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Over het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

In Nederland wordt jaarlijks bij ongeveer 600 kinderen de diagnose kanker gesteld

en op dit moment overlijdt nog steeds 1 op de 4 kinderen aan deze vreselijke ziekte. Helaas is het nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Het Máxima behandelt sinds 2018 alle kinderen met kanker in Nederland. Het Centrum (gelegen in Utrecht) heeft als missie ieder kind met kanker te genezen met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te realiseren, is de kinderoncologische zorg én research gebundeld onder één dak en dat is uniek. In het Máxima werken de beste kinderoncologen samen met toponderzoekers van over de hele wereld. Dit is een cruciale stap voorwaarts, want hiermee krijgt elk kind de beste behandeling op maat en een verhoogde kans op overleving.

