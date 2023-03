Budbee opent duizendste pakketkluis in Benelux

Budbee opent deze week de duizendste pakketkluis in de Benelux, dat meldt de Zweedse pakketbezorger in een persbericht. Budbee is daarmee, naar eigen zeggen, de eerste die deze mijlpaal behaalt.

Het aantal pakketkluizen zit, met name in grote steden, de afgelopen jaren behoorlijk in de lift. Volgens de Zweedse pakketbezorger is het gebruik van die kluizen ‘de manier om bij te dragen aan duurzame en flexibele bezorgopties in de snelgroeiende markt van online winkelen’. Zo’n pakketkluis biedt namelijk plaats aan 37 tot 258 pakketten die een koerier in een keer kan bezorgen.

Jørgen Höppener, General Manager Budbee Benelux, in het persbericht: “De pakketkluizen hebben in snel tempo terrein gewonnen in Nederland. Daarbij zien we dat vooral grote steden hier veel profijt van hebben. Ons doel is niet om op iedere hoek van de straat nieuwe Budbee Boxen te plaatsen, maar vooral te kijken waar we het beste duurzame en flexibele bezorgopties in de snelgroeiende markt van online winkelen kunnen bieden in steden waar het al zo druk is.”

Sinds vorig jaar werkt Budbee al samen met Albert Heijn en Bol.com.