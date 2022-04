Budbee introduceert pakketkluizen bij Albert Heijn in samenwerking met bol.com

Albert Heijn, bol.com en Budbee slaan de handen ineen om het ophalen en retourneren van pakketten makkelijker te maken, zo is te lezen in een persbericht van Albert Heijn. De drie partijen introduceren pakketkluizen bij zevenhonderd grotere Albert Heijn-winkels waar pakketten opgehaald en geretourneerd kunnen worden.

“Met de samenwerking willen de drie bedrijven verder bijdragen aan duurzamere en flexibele bezorgopties in de snelgroeiende markt van online winkelen,” aldus het bericht. De eerste pakketkluizen worden deze week al geïntroduceerd bij vijftien Albert Heijn-winkels in Nederland en België. De pakketkluizen komen in de plaats van de bol.com afhaalpunten die sinds 2013 in nagenoeg alle Albert Heijn-winkels te vinden zijn.

De pakketkluizen kennen verschillende grotes van kluizen waardoor naar eigen zeggen pakketten altijd passen. KLanten die ervoor kiezen hun pakket op te halen bij een Albert Heijn-winkel krijgen na het bestellen een bericht wanneer het pakket is afgeleverd. Dit bericht bevat een code om de kluis te openen.

Jørgen Höppener, General Manager Benelux bij Budbee, in het persbericht: “Bij Budbee zoeken we continu nieuwe mogelijkheden om de e-commerce sector groener en klantvriendelijker te maken. We zijn dan ook erg trots dat we met zulke grote Nederlandse partners deze in-store-oplossing lanceren. In combinatie met onze technologie, maken we duurzaam online shoppen voor een nog grotere groep mensen beschikbaar.”