Buitenwinkel Bever lanceert eigen duurzaamheidsmerk ‘Our Planet’

Buitenwinkel Bever heeft de handen ineen geslagen met Retail Concepts in België en O&CC in het VK. De organisaties lanceren het duurzaamheidskeurmerk ‘Our Planet’. Bever wil met het keurmerk klanten helpen een duurzamere keuze te maken. ‘Our Planet’ hanteert vijf criteria.

Het keurmerk kijkt onder andere naar of producten gemaakt zijn van duurzaam of gerecycled materiaal, geproduceerd met schonere productieprocessen, veilige arbeidsomstandigheden garanderen en duurzaam in gebruik is. Het keurmerk kan dan ook worden uitgereikt aan producten die niet volledig duurzaam geproduceerd zijn. Op dit moment zijn er in de winkel en webshop van Bever al meer dan 3.000 producten met het keurmerk, aldus het persbericht.

Christian de Jong, Manager Duurzaamheid & Innovatie bij Bever: “Buiten is goed voor ons. Daarom zijn wij ook goed voor buiten. Onze liefde voor buiten motiveert ons elke dag weer om Bever nog duurzamer te maken. Maar ik moet eerlijk toegeven dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Het is jezelf elke dag uitdagen om het beter te doen, want laten we eerlijk zijn: de wereld ziet er morgen niet direct anders uit. Dat snappen we. Maar we snappen ook dat we niet tot morgen kunnen wachten om in actie te komen.Deze lancering is dan ook weer een belangrijke stap voorwaarts.”