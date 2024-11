Burberry-aandelen stijgen na berichten dat Moncler een bod overweegt

De aandelen van Burberry Group Plc stijgen maandag met 8,10 procent na berichten van nieuwswebsite Miss Tweed dat het Italiaanse luxe merk Moncler een bod op het Britse modehuis overweegt. Dit melden analisten van diverse media, waaronder Reuters, The Wall Street Journal en Morningstar. De aandelen sluiten 4,80 procent hoger op 851 pence (16,71 dollar), na een daling van ongeveer 40 procent dit jaar door zwakke verkopen in China. De stijging is significant voor Burberry, dat recentelijk uit de FTSE 100-index viel vanwege lage waarderingen.

Samenvatting Moncler overweegt mogelijk een bod op Burberry.

Burberry's aandelen stijgen significant na dit nieuws.

De overname zou Burberry's worstelende verkoop kunnen verbeteren.

Speculatie over de mogelijke overname van Burberry door Moncler komt op een moment dat het Britse merk zijn vraag probeert te herleven. Het bedrijf is bijzonder hard getroffen door de zwakke vraag naar luxe uit China. Joshua Schulman is onlangs aangesteld als CEO, terwijl Daniel Lee de rol van creatief directeur op zich neemt. Deze veranderingen maken deel uit van de strategie van Burberry om zijn positie in de luxe mode-industrie te versterken.

Geruchten over een bod van Moncler circuleren vooral door Bernard Arnault van LVMH, die recentelijk een belang in Moncler heeft genomen. Burberry en LVMH willen geen commentaar geven. Moncler zegt geen commentaar te geven op "ongefundeerde geruchten".