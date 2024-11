Neemt Moncler Burberry over?

Het is geen geheim dat Burberry het de afgelopen jaren moeilijk heeft gehad. Ondanks de benoeming van een nieuwe creatief directeur en chief executive officer zijn de financiële resultaten wat mat gebleven, waardoor het bedrijf kwetsbaar is voor een mogelijke overname. Er gaan geruchten dat outdoorspecialist Moncler wel eens de reddende engel zou kunnen zijn.

Volgens nieuwswebsite Miss Tweed is er 'steeds meer gepraat in de industrie' dat het Italiaanse luxemerk op het punt staat een bod uit te brengen op het iconische Britse label. Dit is een stap waar Bernard Arnault, CEO van LVMH (dat Moncler steunt), naar verluidt “enthousiast” op reageert. Een dergelijke overname zou deel uitmaken van plannen om een “gespecialiseerde outdoorgigant” op te richten, aldus het artikel van Miss Tweed.

Na de publicatie van het artikel stegen de aandelen van Burberry maandag met 8 procent, een broodnodige opleving nadat het merk in september van de FTSE 100 index viel vanwege de lage waardering. Moncler heeft echter tegen verschillende media gezegd geen commentaar te geven op “ongefundeerde geruchten” over de vermeende deal.

Burberry blijft 'potentieel overnamedoelwit'

Het afgelopen jaar achtten analisten Burberry een potentieel overnamedoelwit nadat het bedrijf een reeks teleurstellende financiële cijfers had gepubliceerd, waardoor aandeelhouders zich zorgen maakten over de prestaties. Een aanhoudend verzwakte vraag naar luxe en het verrassende ontslag van de voormalige CEO, Jonathan Akeroyd, die in juli 2024 werd vervangen door Joshua Schulman, heeft ook invloed gehad op het sentiment onder aandeelhouders, waardoor de strategie waarmee het bedrijf een ommekeer hoopt te bewerkstelligen in twijfel werd getrokken.

Eerder dit jaar vertelde investeringsmanager Sasha Kachanova van Abrdn aan The Telegraph: “Burberry blijft een potentieel overnamedoelwit, vooral tegen de huidige waardering. Als het enige Britse merk van enige omvang dat onafhankelijk opereert - een zeldzaamheid in de luxe-industrie - beschikt het over een rijk erfgoed en de mogelijkheid om zijn iconische productlijnen en accessoires te verbeteren.”

Moncler zou een sterke gegadigde kunnen zijn voor een bod van Burberry. Het bedrijf heeft steun gekregen van de Franse luxereus LVMH, dat een belang van 10 procent heeft genomen in Double R, een investeringsvehikel dat wordt gecontroleerd door Ruffini Partecipazioni Holding, het bedrijf van Moncler's CEO Remo Ruffini dat een belang van 15,8 procent in het merk heeft. LVMH verzekerde zich op zijn beurt van een belang van 1,6 procent in Moncler met het potentieel om dit de komende 18 maanden uit te breiden naar 4 procent.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.