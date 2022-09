Riccardo Tisci verlaat Burberry na vijf jaar, Daniel Lee volgt op

Na bijna vijf jaar zal Riccardo Tisci Burberry eind deze maand verlaten en aftreden als creatief directeur van het merk. Zijn vervanger is Daniel Lee, voormalig creatief directeur van Bottega Veneta. Lee zal zijn eerste collectie voor het merk presenteren tijdens London Fashion Week in februari 2023. Burberry stuurde deze ochtend twee persberichten rond met het nieuws over het aftreden en de opvolging.

Tisci was in 2018 aangesteld met de verwachting dat hij een ‘hedendaagse elegantie’ en een ‘mix van streetwear en high fashion’ tot uiting zou kunnen brengen bij Burberry, zo meldde Burberry’s toenmalige CEO Marco Gobbetti destijds. Een verwachting die werd waargemaakt tijdens zijn debuutshow, waarbij voor het eerst in Burberry’s geschiedenis avondjurken getoond werden, maar wel in een oud postkantoor onder verbouwing, met een soundtrack door trip-hop group Massive Attack. “Deze show is een viering van culturen, tradities en de waarden van dit historische modehuis en van de eclectiek die onderdeel is van het prachtig diverse Verenigd Koninkrijk”, zo stelde Tisci destijds.

Vandaag de dag prijst het modehuis hem voor de mate waarin hij ‘het voortouw nam in de creatieve transformatie van Burberry’. “Onder zijn creatieve leiding heeft het bedrijf zijn merkimago nieuw leven ingeblazen, een nieuwe visuele identiteit geïntroduceerd en het Thomas Burberry-monogram nieuw leven ingeblazen. Burberry heeft ook zijn productaanbod gemoderniseerd en opgewaardeerd, waarbij het een jongere, meer diverse en modebewuste klantenkring aantrok en de klantervaring in lijn bracht met zijn luxepositionering”, zo staat er in het persbericht dat zijn aftreden aankondigt vermeldt.

Tisci’s laatste show voor Burberry vond afgelopen maandag nog plaats in Londen en kreeg in nieuws- en sociale media veel aandacht, onder andere door de mate waarin er beroemdheden aanwezig waren in zowel het publiek als de modellencast. In een statement deelt Tisci hoe hij deze show als hoogtepunt wilde laten dienen voor zijn loopbaan bij Burberry. Verder voegt hij toe ‘trots’ te zijn op het werk dat hij bij het modehuis verricht heeft: “Burberry is een heel bijzondere plek met een magisch verleden en een veelbelovende toekomst. (...) Ik streefde ernaar om een erfenis van innovatie voort te zetten, en pleitte consequent voor creativiteit en diversiteit, om Burberry altijd vooruit te helpen.”

Het is nog afwachten wat Tisci’s volgende plannen zijn. Met betrekking tot de toekomst van Burberry geeft hij in elk geval aan hoe hij hoopt dat zijn nalatenschap ook onder het leiderschap van zijn opvolgers voortgezet zal worden: “Ik wil mijn teams, vroeger en nu, en het leger van medewerkers en vrienden bedanken die me hebben geholpen een hoofdstuk te schrijven dat hopelijk nog jaren in de toekomst van Burberry zal blijven."

Beeld: Givenchy AW16 / Catwalkpictures

Daniel Lee nieuwe creatief directeur Burberry

Hoewel Tisci’s opvolger Daniel Lee met de jaren een eigen herkenbare esthetiek heeft opgebouwd, met name bij Céline en Bottega Veneta, geeft hij in een statement aan ernaar uit te kijken voort te bouwen op Tisci’s nalatenschap. “Ik ben vereerd om bij Burberry aan de slag te gaan als Chief Creative Officer. Samen met het team zullen we het spannende volgende hoofdstuk schrijven voor dit legendarische Britse luxemerk, het historische erfgoed voortzetten en voortbouwen op Riccardo's (Tisci’s, red.) nalatenschap. Ik ben erg enthousiast om terug te keren naar Londen, een stad die baanbrekende creativiteit stimuleert en die mij blijft inspireren."

Lee zal in zijn nieuwe functie ervaringen meenemen van bij Bottega Veneta, Céline, Maison Margiela, Balenciaga en Donna Karan. Met name zijn afscheid bij Bottega Veneta, waar hij van waar hij van 2018 tot 2021 creatief directeur was, kwam als verrassing voor de modewereld. Als creatief directeur had hij grote invloed. Zo wist hij het merk geheel nieuw leven in te blazen zonder dat er gebruik van logo’s aan te pas kwam, een prestatie in de mode-wereld. In plaats daarvan koos Lee voor gebruik van verrassende silhouetten en uitgesproken kleuren, waarbij ook invloeden van zijn tijd bij Céline te herkennen waren. Zo is Bottega green onder zijn creatief leiderschap een begrip geworden. De invloeden van Lee zijn overigens nog steeds in het merk te herkennen, zo ook tijdens de laatste Bottega Veneta show tijdens Milan Fashion Week vorige week, door Matthieu Blazy.

Burberry’s CEO Jonathan Akeroyd deelt ‘verheugd’ te zijn over het aantreden van Lee: “Daniel (Lee, red.) is een uitzonderlijk talent met een uniek inzicht in de hedendaagse luxeconsument en een sterke staat van dienst op het gebied van commercieel succes, en zijn benoeming versterkt de ambities die we hebben voor Burberry. Ik ben enthousiast over de nauwe samenwerking met hem en ik ben ervan overtuigd dat hij de impact zal hebben die we in deze volgende fase nastreven, ondersteund door onze getalenteerde en ervaren teams."