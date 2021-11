Daniel Lee vertrekt bij Bottega Veneta

Een verrassing voor de internationale modewereld: creatief directeur Daniel Lee gaat weg bij Bottega Veneta. Dat is te lezen in een persbericht van Kering, het moederbedrijf van Bottega Veneta. Het vertrek van Lee wordt beschreven als een ‘gezamenlijke beslissing’. De aanleiding voor het vertrek van Lee wordt in het bericht niet vermeld.

Lee trad in 2018 aan bij het destijds sluimerende Bottega Veneta, na meerdere jaren bij Céline te hebben gewerkt. Zijn eerste collectie voor Bottega Veneta werd door critici bejubeld . In plaats van het merk ‘op te leuken’ met logo’s, koos Lee voor verrassende silhouetten met uitgesproken vormen en verfijnde kleurencombinaties. In de collectie, en de collecties die volgden, was niet zelden een zweem Céline te herkennen.

Bottega Veneta Pre-fall 2019. Beeld: Catwalkpictures

Drie jaar Daniel Lee: it-bags en iconische kleuren

Onder Lee groeide Bottega Veneta in drie jaar uit tot een van de meest gewilde merken in de sector. Het prijkte meermaals hoog op de Lyst-index , voornamelijk met tassen en schoenen. Lee slingerde verschillende it-bags de wereld in, waaronder de Pouch - een clutch van lossig geplooid leer - tot de Cassette, een stevig tasje van in elkaar geweven leren banden. Ook maakte hij furore met de Padded Sandals, gequilte leren muiltjes met een vierkante neus en een smal hakje, en zijn (regen)laarzen met dikke zolen. ‘Bottega Green’ , de grasgroene tint die een handelsmerk is van Lee, geldt sinds 2019 als een van de meest trendy modekleuren.