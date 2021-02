Omzet Kering daalt met 17,5 procent in 2020, dochter Gucci raakt achterop

In 2020 daalde de omzet van Kering met 17,5 procent naar 13,1 miljard euro. Dat was vooral te wijten aan de relatief zwakke prestaties van Gucci ten opzichte van andere dochterbedrijven, blijkt uit het jaarverslag van de luxegroep. Het merk had het hele jaar door te kampen met stevige omzetverliezen vanwege de coronacrisis.

De omzet van Gucci zakte in 2020 met 22,7 procent naar 7,4 miljard euro. In Gucci-winkels werd 19,5 procent minder verkocht dan in 2019, mede wegens de winkelsluitingen in het kader van de pandemie. In wholesale was een nog sterkere daling te zien, van 33,4 procent. Dit alles houdt volgens Kering niet alleen verband met Covid-19, maar reflecteert ook ‘de strategie van Gucci om de exclusiviteit van het distributienetwerk te verder te versterken.’ Gucci blijft Kering wel aanvoeren als merk met verreweg de hoogste omzet. Gucci verscheen ook bovenaan in de Lyst-index van meest geliefde merken in het derde en vierde kwartaal van 2020.

De meeste andere merken van Kering ging het in Covidjaar 2020 ook niet voor de wind. De verkoopcijfers van Yves Saint Laurent daalden met 14,9 procent; die van de overige Kering-merken, waaronder Alexander McQueen en Balenciaga, waren 10,1 procent lager dan het jaar daarvoor.

Alleen Bottega Veneta bleef bijna het hele jaar plussen. Enkel op het dieptepunt van de coronacrisis, in het tweede kwartaal, was ook hier een omzetdaling te zien van 23,8 procent. Het merk krabbelde in het derde kwartaal echter razendsnel op met een omzetgroei van 17 procent, gevolgd door een groei van 12,1 procent in het vierde kwartaal. Gemiddeld zette het merk in 2020 3,7 procent meer om dan in 2019. De jaaromzet van Bottega Veneta was 2,3 miljard euro. Die positieve cijfers zijn te danken aan de succesvolle collecties van het dit jaar, en de populaire it-bags die het voortbracht, waaronder de Padded Cassette.

Omzet en winst Kering zakken in FY2020, e-commerce bloeit

Over het algemeen genomen was in de omzetcurve van Kering een klassieke corona-golfbeweging te zien: in het eerste kwartaal, toen de coronapandemie China - een van de belangrijkste markten van Kering - al in zijn greep hield, daalde de omzet met 15,1 procent ten opzichte van 2019. In het tweede kwartaal zakte de omzet verder tot min 43,5 procent. Het luxeconglomeraat boekte echter spoedig herstel met een omzetverlies van 4,3 procent in het derde, en 8,2 in het vierde kwartaal. De nettowinst van Kering daalde in 2020 met 38,6 procent naar bijna twee miljard euro.

Begrijpelijkerwijs had de fysieke retailtak van Kering het meest te lijden onder Covid-19. Hier namen de verkopen met 15,9 procent af. Online ging het aanzienlijk beter: Kering zag de e-commerce in 2021 met 67,5 procent groeien, met een aandeel van 13 procent van de totale verkopen tot gevolg.