Gucci blijft bovenaan bij Lyst Hottest Brands, Moncler schiet tien plaatsen omhoog

Gucci blijft vasthouden aan de eerste plaats in The Lyst Index van Hottest Brands. Het luxemerk staat opnieuw bovenaan de lijst in de lijst voor het vierde kwartaal van 2020 en heeft daarmee vast kunnen houden aan de plek van het derde kwartaal. Een opvallende stijger is Moncler.

Enkele opmerkelijke veranderingen in The Lyst Index is dus de stijging van Moncler die in het vierde kwartaal de overname van Italiaans merk Stone Island aankondigde. Moncler schoot van de dertiende plek naar de derde plaats. Ook Stone Island maakte meerdere stappen vooruit van de tweeëntwintigste plaats naar nummer negentien.

Nike schuift echter de verkeerde kant op in de index, namelijk van plek drie naar nummer elf. Fendi schoof van de zesde plek naar de tiende en Off-White van de tweede plek naar de vierde.

Belangrijke categorieën voor het vierde kwartaal van 2020 waren de puffer jackets, maar ook slippers en klompen. Er werden 174 procent meer zoekopdrachten gedaan naar puffer jackets, vanwege een toename in wandelen en buiten socializen, aldus Lyst. Slippers en klompen lieten zelfs een toename van 242 procent in zoekopdrachten zien in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019.