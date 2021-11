Hoe 'Bottega Green' de meest trendy modekleur is geworden

De felle tint groen, professioneel bekend als ‘Kelly Green’, die zich ergens bevindt in het midden van de tinten groen van parkiet, appel en klaver, is de nieuwe kleur van de hedendaagse mode. Het is stilletjesaan een van de nieuwe codes en handelsmerken geworden voor het Italiaanse luxehuis Bottega Veneta, waarvan de leren tassen en accessoires synoniem zijn met de tint sinds de introductie voor de najaarscollectie 2019 van het merk.

De kleur, die ‘Bottega Green’ wordt genoemd, is - net als alle trends - doordrongen in talloze high street-versies, bij hedendaagse ontwerpers en zelfs collecties van verschillende luxemerken. Een snelle zoekopdracht met een filter naar de kleur groen op de website van Zara resulteert in een overvloed aan accessoires in dezelfde tint, waaronder een opvallend vergelijkbare versie van de schoudertas met gouden ketting die nu net zo direct herkenbaar is als een Louis Vuitton Speedy, een Chanel 2.55 of Balenciaga City-tas. Het ontwerp van Zara is dan wel aangepast met een andere quiltsteek, maar de gelijkenis is onmiskenbaar.

Beeld: Zara

Een nieuwe reeks codes

Bottega Green is zowel enorm populair bij de klanten als bij de media, en het is zeer lucratief voor het in Milaan gevestigde modehuis, waar accessoires bijna driekwart van de omzet uitmaken. Het merk heeft de kleur uitgerold naar andere categorieën en producten, zoals schoenen, bovenkleding en badjassen, maar is voorzichtig geweest het aanbod niet te verzadigen om zo de piek van interesse en vraag te behouden. Opmerkelijk is dat zelfs de verpakking van het merk een make-over heeft gekregen, met tropisch groene dozen waarin de accessoires zijn ondergebracht.

Beeld: Bottega Veneta

Daniel Lee, creatief directeur van Bottega Veneta, heeft in zijn eentje een nieuwe reeks codes geïnstalleerd die de droom van marketeers en CEO's zijn om zo snel een hoge status van populariteit en commerciële bekendheid te bereiken. Merken als Givenchy, dat eigendom is van LVMH en vorig jaar een nieuwe creatieve leiding heeft gekregen, zal een voorbeeld nemen aan Bottega, waar het bedrijf in minder dan drie jaar van een ondergeschoven luxe merk is uitgegroeid tot een van de meest begeerde merken van dit moment en nooit een logo nodig heeft gehad om zijn waren aan de man te brengen.

Maar knalkleuren en opvallende details zoals geweven leer zijn evenzeer waargenomen logo-riders als een geschreven lettertype. Gucci's dubbele G logo is niet herkenbaarder dan Bottega's gewatteerde leder met driehoekige sluiting, tenminste niet voor iemand met modebewustzijn. Hetzelfde geldt voor de kleur Bottega Green.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.