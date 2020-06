Matthew Williams is de opvolger van Clare Waight Keller bij Givenchy

Matthew Williams is de nieuwe artistiek directeur van het Givenchy. Dat verkondigt het luxemerk vandaag op Instagram. Williams is daarmee de opvolger van Clare Waight Keller, die in april bij het merk vertrok. Williams zal zijn eerste collectie voor Givenchy in oktober presenteren in Parijs.

De 34-jarige Amerikaan Williams werd in april al genoemd als potentiële opvolger van Waight Keller . Hij is bekend als ontwerper van het streetwear-geïnspireerde luxemerk 1017 Alyx 9SM, waarmee hij in de afgelopen jaren aanzienlijke street cred opbouwde - iets dat Givenchy goed zou kunnen gebruiken. Naar verwachting zal Williams Givenchy een jonge en urban draai geven die aanspreekt bij het grootste consumentenpubliek van nu: Millennials en Gen Z.

Bovendien doet Williams het goed als ontwerper van lederwaren - een belangrijke tak van Givenchy - en als couturier. Hij maakte in het verleden meerdere outfits voor Lady Gaga’s eerste concerttour, ontwierp voor het Moncler Genius-project, en heeft in de mode-industrie over het algemeen een cultstatus gekregen op basis van zijn werk voor Alyx.

Williams zegt in een persbericht, in handen van BOF, over zijn aanstelling: “Ik ben LVMH dankbaar dat deze mij de kans geeft om mijn levenslange droom in vervulling te laten gaan. In deze unieke tijden wil ik een boodschap van hoop uitdragen, samen met mijn community en mijn collega’s. Het is mijn intentie om bij te dragen aan positieve verandering.” Sidney Toledano, voorzitter en CEO van LVMH, zei op zijn beurt in het bericht: “Ik geloof dat Williams’ visie van moderniteit een grote kans is voor Givenchy om een sterk en succesvol nieuw hoofdstuk te schrijven.”