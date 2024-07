Per direct een nieuwe CEO bij Burberry Plc

CEO Jonathan Akeroyd stapt per direct op bij Burberry Plc. Joshua Schulman volgt Akeroyd op als CEO bij het Britse modebedrijf, zo is te lezen in een persbericht.

Joshua Schulman is een bekende naam in de mode-industrie. Zo stond hij aan het hoofd van Michael Kors en Jimmy Choo, werkte hij bij Coach, Bergdorf Goodman, Yves Saint Laurent en Gucci.

De aankondiging van de CEO-wissel komt op een tijd waar de geruchten circuleren dat Burberry honderden banen zal schrappen. Een kostenbesparingsplan zou zijn ingezet vanwege de dalende winsten. In mei bleek uit de voorlopige jaarcijfers nog dat de omzet met vier procent was teruggelopen en de winst met 239 miljoen pond was verminderd in vergelijking met een boekjaar eerder.

Wat de vervolgstappen zijn Jonathan Akeroyd is op dit moment niet bekend.