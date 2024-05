Burberry Group plc krimpt in boekjaar 2024 door vertraagde vraag naar luxe

De winstwaarschuwing van Burberry Group plc kwam in januari niet onterecht. Het luxe modebedrijf kampt in het financiële jaar 2024 met een vertraging in de vraag naar luxe producten. Het gevolg daarvan is niet alleen een dalende omzet, maar ook een dalende bedrijfswinst, zo blijkt uit de voorlopige jaarresultaten.

Burberry Group verkocht ongeveer vier procent minder in boekjaar 2024. De omzet komt neer op ruim 2,9 miljard pond, omgerekend 3,4 miljard euro. De verkopen krimpen voornamelijk door de uitdagende Zuid-Koreaanse en Amerikaanse afzetmarkt. Daar noteerde het bedrijf een daling van 8 en 12 procent. Die moeilijkheden worden in Japan daarentegen niet gemerkt. Burberry Group ziet hier de omzet met 25 procent groeien. EMEIA (Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika), Azië-Pacific en China groeien met 4, 3 en 2 procent.

Een dalende omzet staat niet altijd gelijk aan een dalende winst. Toch is dat dit keer wel het geval. Burberry Group schreef in een boekjaar eerder ongeveer 239 miljoen pond meer winst dan in het huidige boekjaar. De bedrijfswinst eindigt dan ook op 418 miljoen pond. Dit resultaat ligt in lijn met de beoogde winst die het bedrijf voorspelde toen het in januari een winstwaarschuwing gaf.

Dalende populariteit van luxe zorgt ook voor krimpende resultaten bij Burberry Group plc

“De uitvoering van ons plan tegen de achtergrond van een vertragende vraag naar luxe producten was een uitdaging”, schrijft Jonathan Akeroyd, Chief Executive Officer van Burberry Group, in het verslag. “Hoewel onze financiële resultaten voor boekjaar FY24 achterbleven bij onze oorspronkelijke verwachtingen, hebben we goede vooruitgang geboekt met het heroriënteren van ons merkimago, het ontwikkelen van ons product en het versterken van de distributie, terwijl we tegelijkertijd operationele verbeteringen hebben doorgevoerd. We gebruiken wat we het afgelopen jaar hebben geleerd om onze aanpak te verfijnen en ons aan te passen aan de externe omgeving. We blijven vertrouwen in onze strategie om Burberry's potentieel als het moderne Britse luxemerk te realiseren en in ons vermogen om deze periode succesvol door te komen.”

Dat gezegd hebbende, verwacht de CEO dat het onzekere externe klimaat in het eerste halfjaar van boekjaar 2025 zal aanhouden. In het tweede halfjaar zal pas worden geprofiteerd van de genomen maatregelen, zo staat in het verslag. Cijfers over voorspelde omzetten en winsten worden nog niet gegeven, maar Burberry Group verwacht in ieder geval dat de wholesale-omzet met 25 procent zal dalen in het eerste halfjaar, omdat het bedrijf meer controle krijgt over de distributie. Bovendien wordt rekening gehouden met een tegenwind bij wisselkoersen, wat ongeveer 30 miljoen pond op de omzet zal drukken en 20 miljoen pond op de winst.