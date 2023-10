Burberry en Barbie schikken juridisch geschil over BRBY woordmerk

Het Britse modemerk Burberry en de Amerikaanse Barbie-fabrikant Mattel hebben een schikking getroffen in een handelsmerkgeschil over het woordmerk BRBY.

Mattel had in juni een oppositie ingediend bij de U.S. Trademark Trial and Appeal Board om Burberry's aanvraag voor het woordmerk "BRBY" voor gebruik op kleding en lederwaren te blokkeren. Mattel voerde aan dat er een grote kans op verwarring bestond tussen het Barbie-merk en het BRBY-merk omdat de twee merken visueel op elkaar leken en, wanneer ze hardop werden uitgesproken, fonetisch identiek waren. Mattel vreesde dat het merk BRBY door de consument gemakkelijk zou kunnen worden opgevat als een onder- of uitbreiding van het Barbiemerk.

Mattel heeft deze oppositie nu ingetrokken, nadat Burberry eerder ook al uitdrukkelijk afstand had gedaan van de betwiste merkaanvraag. Waarnemers van binnenuit vermoeden dat de partijen een schikking buiten de rechtbank hebben getroffen nadat de oppositieprocedure in de zomer werd opgeschort voor schikkingsonderhandelingen.

Het idee om BRBY als woordmerk voor Burberry te gebruiken ligt net zo voor de hand als de angst voor verwarring. Burberry wordt immers ook onder deze afkorting verhandeld op de London Stock Exchange.

Het opgeven van de handelsmerkrechten op de afkorting heeft voornamelijk gevolgen voor de Amerikaanse markt. Volgens mediaberichten bezit Burberry al sinds 2022 de handelsmerkrechten op BRBY voor gebruik op lederwaren, kleding en schoeisel in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie en Zuid-Korea.