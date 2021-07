Burberry Group Plc behaalt omzet van 562 miljoen euro in eerste kwartaal 2021

Burberry Group Plc heeft een goed eerste kwartaal van 2021 achter de rug. Het bedrijf behaalde een netto-omzet van 479 miljoen pond (562 miljoen euro), dat meldt Burberry Group Plc in een financieel rapport.

De omzet heeft het bedrijf te danken aan de terugkerende winkelverkopen tegen de volle verkoopprijs, zo is te lezen. Deze verkoop steeg met zo’n 26 procent. De winkelverkopen werden voornamelijk gedaan door nieuwe, jongere klanten. Ook de online verkoop tegen volle verkoopprijs is in het eerste kwartaal verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal in 2020.

De vooruitzichten voor financieel jaar 2022 blijven ongewijzigd. Met uitzondering van de wholesale. Er wordt verwacht dat de wholesale zal toenemen met 60 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Burberry Group Plc opende aan het einde van het eerste kwartaal een nieuwe flagshipstore in London met een compleet nieuw winkelconcept. Het komende jaar staan er nog drie openingen van nieuwe flagshipstores op de planning.