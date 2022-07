Burberry Group Plc voelt impact Chinese lockdowns in resultaten eerste kwartaal

Burberry Group Plc heeft de omzet bij een gelijk aantal winkels in het eerste kwartaal nagenoeg gelijk gehouden. In het kwartaal steeg de omzet met 1 procent, zo blijkt uit een financiële update van het bedrijf. CEO Jonathan Akeroyd geeft aan dat de Chinese lockdowns tijdens de periode zorgden voor 'significante disruptie'.

Wanneer de resultaten van China namelijk buiten beschouwing gelaten worden, steeg de omzet van Burberry Group Plc in het eerste kwartaal met 16 procent. Op het vasteland van China had het Britse luxe bedrijf namelijk te maken met een omzetdaling van 35 procent, zo blijkt uit de financiële update. De daling wordt toegeschreven aan restricties en winkelsluitingen vanwege de diverse maatregelen om uitbraken van corona te beperken.

In de EMEIA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) nam de omzet juist met 47 procent toe in vergelijking met het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar. "Verkoop aan lokale klanten was sterk boven pre-pandemie niveau en verkoop aan Amerikaanse toeristen veerde terug," aldus Burberry Group Plc. In Amerika meldt Burberry een omzetdaling van 4 procent.

Burberry Group Plc blijft positief over de komende kwartalen in het bericht. Het bedrijf verwacht nog steeds een 'hoog enkelcijferige groei'. Het bedrijf geeft toe dat de huidige macro-economische situatie onzekerheid brengt, maar de resultaten op het vasteland van China zijn verbeterd sinds de winkels in juni zijn geopend en 'goed omgaan met de effecten van de inflatie'.