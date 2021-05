Burberry Group Plc. ziet jaaromzet dalen met 11 procent, groei in vierde kwartaal

Burberry Group Plc. ziet de jaaromzet met 11 procent dalen, dat meldt het bedrijf in het voorlopig financieel jaarrapport 2021. De verkoop in de winkels daalde met 9 procent en de groothandel-verkoop daalde met 17 procent.

Burberry Group Plc. behaalde een omzet van 2,3 miljard pond (omgerekend 2,7 miljard euro) in financieel jaar 2021. In het vierde kwartaal was echter een omzetgroei te zien van 32 procent, zo staat in het rapport. De verkoop lag 5 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2019. De omzetten groeiden in Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika , terwijl Europa, het Midden Oosten en Afrika werden beïnvloed door lockdowns omtrent het coronavirus.

Marco Gobbetti, CEO bij Burberry Group Plc., in het financieel rapport: “In de afgelopen drie jaar hebben we ons bedrijf getransformeerd en een ‘nieuwe’ Burberry opgebouwd: stevig verankerd in luxe. We hebben ons merkimago een nieuw leven ingeblazen, ons productaanbod vernieuwd en onze klantervaring verbeterd. En dat terwijl we verdere vooruitgang boekten op onze ambitieuze sociale en ecologische agenda. Ondanks Covid-19 hebben we onze doelstellingen voor de periode behaald. Evenals sterke resultaten in FY21. In het volgende hoofdstuk, zullen we onze groei versnellen en waardecreatie leveren terwijl we blijven bouwen aan inclusievere en duurzamere toekomst.”

Burberry Group Plc. wil het toekomstige jaar de kwaliteit van het bedrijf verbeteren en zich concentreren op het realiseren van groei. Het bedrijf verwacht het komende jaar een omzetgroei die ondersteund zal worden door de aanhoudende ‘outperformance’ van verkopen tegen de volle prijs. Daarnaast wil het luxe modemerk de merkwaarde versterken door te stoppen met afwaarderingen in de reguliere winkels. Naast het streven naar een goede omzet, focust de groep zich ook op sociale- en duurzaamheidsdoelen, zo is te lezen. Zo wil Burberry Group Plc. in 2022 koolstofneutraal worden, diversiteit en inclusiviteit bevorderen en een positieve impact hebben op mensen in gemeenschappen waar zij actief in zijn.