Burberry kondigt biodiversiteitsstrategie aan tijdens COP26

Burberry heeft verklaard actie te gaan ondernemen om ‘de natuur te beschermen, te herstellen en te regenereren’. Dit werd toegezegd tijdens COP26, de klimaattop in Glasgow, waar het merk een nieuwe biodiversiteitsstrategie aankondigde.

De biodiversiteitsstrategie bouwt voort op Burberry’s recente toezegging om tegen 2040 klimaatpositief te worden. Het Britse merk zal een reeks regeneratieve projecten financieren in gebieden waar het de grootste ecologische impact heeft, evenals gebieden buiten zijn eigen toeleveringsketen die het meest zijn getroffen.

Dr. Gerry Murphy, voorzitter van Burberry, zei in een verklaring: “Klimaatverandering is niet alleen een toekomstig milieurisico, het is een sociaaleconomische crisis die vandaag de dag miljoenen mensen over de hele wereld treft. Het beschermen, herstellen en regenereren van de natuur is de sleutel tot het beschermen van de planeet voor toekomstige generaties. We moeten ambitieus zijn in onze intenties en actiegericht in onze aanpak.”

Burberry wil impact op de biodiversiteit verminderen met duurzame strategie

Burberry is een samenwerking aangegaan met The Biodiversity Consultancy om de grootste impactgebieden te identificeren: leer, kasjmier en wol blijken de grootste impact te hebben op de biodiversiteit en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van Burberry’s ecologische voetafdruk.

Om zijn eigen impact te verminderen, heeft Burberry in samenwerking met biodiversiteitsadviseurs een op de natuur gebaseerde oplossing ontwikkeld. Door projecten te financieren via het Rehabilitation Fund wil het merk bijdragen aan het beschermen, herstellen en regenereren natuurlijke ecosystemen.

Voor zijn inaugurele inplantingsproject werkt Burberry samen met PUR Projet om een regeneratief landbouwprogramma te implementeren met wolproducenten in Australië. Het project werkt op boerderijniveau om de koolstofopname in de bodem te verbeteren, stroomgebieden en bodemgezondheid te versterken en biodiverse habitats te bevorderen.

Burberry meldt tevens dat het zich als eerste luxemerk heeft aangesloten bij de LEAF Coalition. Dit nieuwe, publiek-private initiatief is opgezet om klimaatactie te versnellen. LEAF Coalition biedt op resultaten gebaseerde financiering aan landen die zich inzetten voor ambitieuze reducties bij tropische ontbossing.

Daarnaast zal Burberry ook zijn eigen impact op de biodiversiteit verminderen door duurzamere grondstoffen in te kopen en ervoor te zorgen dat belangrijke materialen tegen 2025 traceerbaar, gecertificeerd of gerecycled zijn. Door een partnerschap met het Land to Market-programma van het Savory Institute zal Burberry de regeneratie van graslanden in de leerketen faciliteren en daarmee bijdragen aan het levensonderhoud van hun inwoners.