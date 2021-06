Burberry kondigt nieuwe klimaatplannen aan

Burberry wil tegen 2040 klimaatpositief zijn, dat maakt het luxe modemerk bekend via een persbericht. Burberry zal actie ondernemen binnen de eigen waardeketen, waarbij het focust op klimaatwetenschap om het doel te bereiken. Klimaatpositief houdt in dat het bedrijf meer broeikasgassen uit de atmosfeer haalt dan dat zij uitstoot. Hierbij wordt CO2 uit de lucht gehaald door bijvoorbeeld het planten van bomen.

In het plan staat onder andere dat het bedrijf de uitstoot in zijn toeleveringsketen wil verkleinen, met als doel deze tegen 2030 met 46 procent te verminderen, dat is 16 procent meer dan de doelstelling van vorig jaar. Daarnaast wil het luxe modemerk investeren in het versnellen van koolstofarme oplossingen voor de toekomst door op de natuur gebaseerde projecten met koolstofvoordelen die beter zijn op gebied van koolstofuitstoot. Deze projecten moeten natuurlijke ecosystemen herstellen en beschermen, zo is te lezen. Ook zou het levensonderhoud van wereldwijde gemeenschappen verbeterd moeten worden via het Burberry Regeneration Fund dat in 2020 werd opgericht.

Naast deze doelstellingen, zal Burberry ook investeren in initiatieven buiten het bedrijf om toe te werken naar een koolstofarme toekomst.