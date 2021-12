Burberry lanceert verhuur en resale met platform My Wardrobe HQ

Burberry heeft zijn circulaire modeactiviteiten uitgebreid met plannen voor verhuur en tweedehands verkoop via een nieuwe samenwerking met het Britse luxe mode verhuurbedrijf My Wardrobe HQ. Dit meldt modevakblad Vogue Business.

Het grootste luxemerk van het Verenigd Koninkrijk biedt vanaf vandaag, 8 december, verhuur en wederverkoop aan van zijn artikelen. Hiermee wil het bedrijf bijdragen aan zijn streven naar circulaire mode. Door klanten meer manieren te bieden om met het merk te communiceren en bij het merk te kopen, wil Burberry loyaliteit opbouwen bij bestaande klanten en nieuwe klanten aantrekken. Bovendien ziet Burberry het project passen binnen zijn duurzaamheidsstrategie. Veertig procent van de winst van elke Burberry-transactie op My Wardrobe HQ wordt gedoneerd aan Smart Works, een Britse liefdadigheidsinstelling die sollicitatiekleding van hoge kwaliteit en coaching biedt aan kansarme werkloze vrouwen. Dit is te lezen in het nieuwsbericht van Vogue Business.

De Burberry-selectie bestaat onder meer uit handtassen, jassen en accessoires. De artikelen van het merk zullen beschikbaar zijn om te huren via de website van My Wardrobe HQ gedurende een periode van vier, zeven, tien of veertien dagen. Trenchcoats, handtassen en sjaals van Burberry kunnen worden gehuurd vanaf 41 Britse pond (ongeveer 48 euro) per week. Burberry's iconische trenchcoat met vintage ruit in katoenen kaftan kost klanten al gauw meer dan 1600 pond (ongeveer 1868 euro). Dankzij Burberry's nieuwe samenwerking met My Wardrobe HQ kan men een zelfde exemplaar van de trenchcoat huren voor 170 pond (ongeveer 199 euro) per week, of tweedehands kopen voor 750 pond (875 euro). Burberry levert het grootste deel van de inventaris, en wordt ondersteund via extra geverifieerde donaties van VIP-klanten en door My Wardrobe HQ zelf. De wekelijkse huurprijzen variëren van 41 pond (48 euro) tot 170 pond (199 euro), terwijl de tweedehands prijzen variëren van 111 pond (130 euro) voor accessoires zoals sjaals, tot 750 pond (875 euro) voor trenchcoats. Als klanten een item dat ze hebben gehuurd willen houden, hebben ze de optie om het te kopen.