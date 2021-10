Jean Paul Gaultier start verkoop en verhuur eigen mode-archief op nieuwe website

Modehuis Jean Paul Gaultier gaat luxe catwalklooks verhuren aan klanten. Het merk lanceert een nieuwe website waarop het delen van het mode-archief beschikbaar stelt voor verhuur. Daarnaast zullen er op de webshop ook vintage Gaultier-items worden verkocht, zo bevestigt Antoine Gagey, directeur van Jean Paul Gaultier, in een exclusief interview met WWD. De vintage en verhuur-items zullen op de website worden gepresenteerd naast nieuwe looks en andere productcategorieën, zoals parfums.

Onder de archiefstukken van Gaultier die binnenkort te huur zijn, zijn iconische looks uit de jaren tachtig en negentig. Deze worden nu voor een groter publiek beschikbaar. Het huren van een sjaal kan vanaf 150 euro, een avond rondlopen in een Gaultier-avondjurk is mogelijk vanaf 700 euro. Een deel van het aanbod betreft samples, wat betekent dat ze nergens anders verkrijgbaar zullen zijn.

Gaultier presenteert bij de lancering van de website bovendien vijftig vintage stukken die via de website zullen worden verkocht, verkregen via private klanten en resale-bedrijven. De markt voor vintage kleding is al een tijd aan een spectaculaire groei bezig. Gaultier ziet eigen stukken soms via resale-platforms voor torenhoge prijzen over de toonbank gaan, zegt Gagey. Het bedrijf probeert nu de verkoop van vintage items meer in eigen hand te nemen. Gagey sluit samenwerkingen met prominente resale-platforms niet uit, zegt hij. “Maar we willen de vintage business zelf runnen… Dat is voor ons heel strategisch.”

Nieuwe Gaultier-website maakt geen onderscheid tussen mannen- en vrouwenkleding

Op de website worden ook nieuwe Gaultier-items verkocht. Sinds het merk dit jaar terugkeerde in ready-to-wear presenteert het geen traditionele collecties meer, maar ontwikkelt het steeds nieuwe ‘drops’ in samenwerking met verschillende gastontwerpers. Die doen het goed: de eerste collecties volgens dit model, die afgelopen zomer uitkwamen, waren snel uitverkocht.

Een andere vernieuwing: de kleding die op de website te vinden is, wordt niet meer onderverdeeld in mannen- en vrouwencategorieën. “Dat is een manier om te onderstrepen dat wij Jean Paul Gaultier zijn, en dat we genderfluïde zijn,” aldus Gagey.

De website wordt een afspiegeling van de nieuwe strategie van Gaultier, dat de mogelijkheden van het online domein steeds verder verkent en met bovenstaande stappen direct inspeelt op de laatste ontwikkelingen in de markt. “We willen nieuwe manieren vinden om mode te kopen en te ervaren,” aldus Gagey, “door op hetzelfde platform, op dezelfde pagina, een mix te presenteren van nieuwe looks uit onze ontwerpstudio, ontwerpsamenwerkingen met gasten, heruitgaven van iconische stukken en vintage.”

De nieuwe Gaultier-website lanceert woensdag. De verhuurservice gaat ‘binnenkort’ live, zo is in WWD te lezen.