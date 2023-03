Burberry neemt fabriek van buitenkledingproducent Pattern SpA over

Burberry heeft plannen om de eigen productiefaciliteiten uit te breiden met de overname van een Italiaanse kledingfabriek. Het Britse luxemodelabel heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Pattern SpA, de huidige eigenaar van de fabriek, zo blijkt uit een persbericht.

Pattern SpA is een Italiaanse leverancier waarmee Burberry al bijna twee decennia samenwerkt voor de productie van ready-to-wear-kleding. Pattern SpA maakt voor Burberry onder meer quilts en donsproducten. De fabriek die Burberry overneemt is gespecialiseerd in technische buitenkleding en staat in Turijn.

Onder de overname vallen inventaris, apparatuur en medewerkers, laat Burberry weten. Die neemt het bedrijf over voor een totaalbedrag van 21 miljoen euro.

Door de fabriek in de eigen keten op te nemen verzekert Burberry zichzelf van continue productiecapaciteit. Ook biedt de overname Burberry ‘meer controle over de kwaliteit, levering en duurzaamheid van onze producten,” zegt Burberry-CEO Jonathan Akeroyd in het persbericht. Volgens Akeroyd is de acquisitie een ‘belangrijke strategische stap om onze categorie buitenkleding volledig tot zijn recht te laten komen’.

Burberry heeft op dit moment al meerdere fabrieken in beheer, onder meer in het Britse Yorkshire en in de eveneens Italiaanse stad Florence.