Burberry ziet jaaromzet met 3 procent teruglopen door daling van 27 procent in laatste kwartaal

Burberry Group Plc is in het laatste kwartaal van het boekjaar ook hard geraakt. Het Britse modehuis zag de omzet in de laatste drie maanden van het boekjaar dalen met 27 procent. Aan het einde van het financiële jaar stond de jaaromzet drie procent lager dan het boekjaar ervoor.

Burberry Group Plc meldt in de voorlopige jaarcijfers dat de rest van het boekjaar juist een groei van 4 procent genoteerd was. Burberry zat tijdens het boekjaar nog in een transformatiefase bij het merk. De nieuwe strategie van het modehuis begon zijn vruchten af te werpen eerder in het jaar. Het bedrijf behaalde zelfs een sterker momentum dan in eerste instantie gedacht.

Waar normaal gesproken bedrijven een verwachting uitspreken voor het nieuwe boekjaar, in het geval van Burberry Group Plc FY21, doet het modehuis dat nu niet. “Op dit moment is het een uitdaging om te voorspellen hoe de pandemie zal verlopen en welke langdurige economische gevolgen hierdoor optreden.” Op dit moment is de helft van alle winkels uit het netwerk van Burberry gesloten waardoor het bedrijf verwacht dat de resultaten van het eerste kwartaal een daardoor zwaar beïnvloed zullen zijn. Het bedrijf geeft aan plannen te hebben om de impact van de pandemie te minimaliseren door bijvoorbeeld operationele kosten te verminderen en de digitale platformen nog meer in te zetten om in contact te komen met hun klanten.