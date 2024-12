Bureau Veritas neemt LBS Group over

Bureau Veritas, een Frans bedrijf dat gespecialiseerd is in testen, inspectie en certificering, heeft de overname van LBS Luxury Brands Services S.R.L. aangekondigd. LBS Group is een laboratorium dat kwaliteitscontroles uitvoert op modeproducten, van lederwaren tot schoenen. Deze overname maakt deel uit van de 'LEAP | 28-strategie' van Bureau Veritas, die gericht is op het versterken van zijn positie in de luxe- en mode-industrie. Daarnaast wil het bedrijf met de acquisitie van LBS Group zijn aanwezigheid op de Italiaanse markt verder vergroten.

LBS Group werd opgericht in 2013. Het Italiaanse bedrijf richt zich op premium- en luxemerken. Het biedt een breed scala aan diensten, waaronder laboratoriumdiensten, kwaliteitsbeheer voor de toeleveringsketen en duurzaamheidsoplossingen. In 2023 behaalde LBS Group een omzet van 8,8 miljoen euro en beschikt het over meer dan 100 specialisten verspreid over Europa.

Hinda Gharbi, CEO van Bureau Veritas, deelt in het persbericht over de overname: “De capaciteiten van LBS Group op het gebied van kwaliteitsborging versterken onze aanwezigheid in upstream-diensten voor de luxesector. Het positioneert Bureau Veritas als een goede partner in de luxe-industriemarkt voor 's werelds toonaangevende merken.”

Luca Cartocci, CEO en oprichter van LBS Group, voegt toe: "Al onze teamleden zijn vereerd om zich aan te sluiten bij het wereldwijde netwerk van Bureau Veritas, dat goed gepositioneerd is voor groei in het luxesegment met een enorm marktpotentieel om onze unieke en innovatieve oplossingen uit te breiden, evenals onze gedeelde waarden van integriteit en een hoog niveau van dienstverlening. Door de krachten te bundelen met Bureau Veritas creëren we een wereldwijde geïntegreerde platform-ervaring die de mode-industrie in de premium- en Luxe-segmenten flexibel en deskundig kan helpen bij corporate compliance, wereldwijde markttoegang, supply chain compliance, productie kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole, evenals oplossingen en advies over proces- en productduurzaamheid."