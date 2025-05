Business Fashion Academy (BFA) stelt topadviseurs aan ter voorbereiding op internationale groei

De Business Fashion Academy (BFA) benoemt per 1 juni 2025 vier vooraanstaande professionals als leden van haar nieuwe advisory board. Met deze strategische stap onderstreept BFA haar groeiende positie binnen de mode- en onderwijswereld én haar internationale ambities, die eerder dit jaar concreet zijn geworden met de opening van de Antwerpse vestiging. De advisory board zal een sleutelrol spelen in het verder uitbouwen van de academie als vooruitstrevend mode-instituut waar creativiteit, ondernemerschap en maatschappelijke relevantie samenkomen.

De vier benoemde leden vertegenwoordigen elk een unieke expertise in de mode-industrie: Peter Hamer is specialist in visual merchandising en staat bekend om zijn gestructureerde en strategische benadering van retailpresentatie. Hij ontwikkelt visuele systemen die merkidentiteit helder overbrengen en tegelijkertijd bijdragen aan commerciële doelstellingen. Met een achtergrond bij onder andere Prada, Louis Vuitton en La Perla, brengt hij praktijkervaring samen met academische inzichten. Binnen BfA adviseert hij over de integratie van ruimtelijk denken, visuele merkstrategie en meetbare impact in het onderwijs. Zijn aanpak helpt studenten om creatieve concepten te vertalen naar heldere, duurzame en resultaatgerichte winkelervaringen.

Credits: Peter Hamer

Zeynep Dag is een ondernemer, ontwerper, auteur en onderwijskundige. Ze richtte een internationale modemerk op én de Business Fashion Academy (BFA) op, waar ze creativiteit en ondernemerschap samenbrengt in het onderwijs. Als spreker deelt ze haar expertise over onderwijsvernieuwing, leiderschap en ondernemen. Daarnaast is ze actief binnen maatschappelijke projecten die zich richten op de verbinding tussen onderwijs, ondernemerschap en sociale inclusie.

Credits: Zeynep Dag

Stella Verdult is creatief strateeg en duurzaamheidsexpert en begeleidt mode- en textielbedrijven in circulair en toekomstgericht ontwerp. Ze is strategisch adviseur bij Design Academy Eindhoven en was eerder verbonden aan toonaangevende onderwijsinstellingen zoals WdKA, KABK, HKU en Coconogacco Tokyo. Met diepgaande kennis van materialen, esthetiek en consumptiegedrag ontwikkelt ze holistische designstrategieën die ecologische impact verminderen. Haar werk slaat een brug tussen duurzaamheid, kleuronderzoek en gedragsverandering.

Credits: Stella Verdult

Giovanni Beatrice is voormalig CEO EU bij Neo Concept en oprichter van Forward in Fashion, een wereldwijd consultancyplatform dat industrie-experts samenbrengt om strategie, innovatie en duurzaamheid in de mode wereldwijd te versterken. Hij is gespecialiseerd in het opschalen van creatieve processen en begeleidt merken in de overgang naar toekomstbestendige bedrijfsmodellen. Zijn werk verbindt mode, technologie en ondernemerschap op strategisch niveau.

Credits: Giovanni Beatrice

De aanstelling van deze vier experts markeert een belangrijk nieuw hoofdstuk voor de Business Fashion Academy. Met hun kennis, netwerk en visie zal de advisory board bijdragen aan de verdere uitrol van BFA’s onderwijsfilosofie en internationale positionering.