by-bar en tex.tracer bouwen samen aan transparantie met het Digital Product Passport

by-bar laat zien hoe je als modemerk transparantie kunt verdiepen met data. Vanaf het begin deelt het merk hoe collecties tot stand komen: van productiereizen tot langdurige samenwerkingen met partners. Sinds begin 2024 werkt by-bar samen met supply chain-platform tex.tracer om die transparantie verder te verdiepen en met data te onderbouwen.

Het middel daarvoor is het Digital Product Passport. Hiermee brengen by-bar en tex.tracer stap voor stap product- en keteninformatie samen, zodat die op een toegankelijke manier gedeeld kan worden met klanten.

Volledig inzicht in de supply chain

Voor by-bar begint transparantie bij het verzamelen en verifiëren van data. Samen met tex.tracer brengt het merk steeds meer stappen in de supply chain in kaart: van directe leveranciers tot de partners achter de partners. Denk aan breiateliers, wasserijen en linking- en afwerkingsfaciliteiten. Door die informatie te controleren en te analyseren, ontstaat een beter beeld van risico's, verbeterpunten en kansen binnen de keten.

Die aanpak geeft by-bar de basis voor gerichte gesprekken met partners over arbeidsomstandigheden, certificeringen, veiligheid, materialen en verduurzaming. Transparantie wordt zo geen eindstation, maar een voortdurend leerproces.

“Dankzij tex.tracer krijgen we inzicht in de keten achter onze directe leveranciers. Met behulp van data kunnen we de belangrijkste partners en fabrieken identificeren en gerichter fabrieken bezoeken. Zo nemen we verantwoordelijkheid op plekken die voorheen minder zichtbaar waren en werken we samen met onze partners aan verbeteringen,” aldus Evelien en Jet, duurzaamheidsspecialisten bij by-bar.

Evelien & Jet, duurzaamheidspecialisten bij by-bar. Credits: by-bar

Data-transparantie tegen greenwashing

by-bar en tex.tracer delen dezelfde visie: echte verandering in de mode-industrie ontstaat alleen wanneer de hele keten wordt meegenomen. Door data te verzamelen, te verifiëren en vervolgens transparant te communiceren, willen beide partijen bijdragen aan een eerlijker systeem. Communiceren op basis van feiten geeft klanten meer inzicht en helpt greenwashing tegengaan.

Naast het Digital Product Passport wordt de productreis van elk product ook gedeeld op de artikelpagina in de webshop. Als vervolgstap staat een uitgebreid paspoort op de gezamenlijke agenda, verrijkt met aanvullende informatie over materiaalherkomst, certificeringen, onderhoud, reparatie, hergebruik en recycling.

Voor by-bar is het Digital Product Passport geen eenmalig project, maar een doorlopende ontwikkeling. Een manier om met meer aandacht en verantwoordelijkheid te bouwen aan een transparantere toekomst.