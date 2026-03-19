by-bar viert B Corp Month met focus op vrouwelijke kracht en transparantie

Tijdens B Corp Month zet het Nederlandse lifestylemerk by-bar vier initiatieven centraal die laten zien hoe het merk werkt aan een meer bewuste toekomst: het versterken van vrouwen, meer transparantie in de keten, openheid over productieaantallen en het verlengen van de levensduur van kleding.

Empowering women

Vrouwen vormen het hart van by-bar. Ter gelegenheid van International Women’s Day heeft het merk zes inspirerende vrouwen uit het eigen team in de spotlight gezet. Van design tot productie en van operations tot marketing: hun creativiteit, expertise en toewijding vormen de basis van de eigentijdse, bewust gemaakte collecties van het merk.

Verder kijken dan de directe leverancier

Transparantie stopt voor by-bar niet bij de eerste schakel in de keten. Tijdens een recente reis naar Prato in Italië bezocht het team ook breiateliers, wasserijen en kleine afwerkingsateliers — de gespecialiseerde partners achter de leveranciers. Tijdens de bezoeken werden onder andere arbeidsomstandigheden, regionale risico’s, lonen en gezondheids- en veiligheidsmaatregelen besproken. Nieuwe partners werden direct meegenomen in het transparantieprogramma van het merk. Samen met traceability-platform Tex.tracer maakt by-bar deze stappen inzichtelijk via een QR-code op elk product.

Take care and repair

by-bar ontwerpt collecties die bedoeld zijn om lang mee te gaan. Met de juiste zorg kan de levensduur van kleding worden verlengd en de impact op het milieu worden verminderd.

Openheid over productieaantallen

Naast transparantie in de keten onderzoekt by-bar ook hoe het merk meer openheid kan bieden over productieaantallen. Volgens by-bar hoort echte transparantie ook te gaan over de cijfers achter collecties — en niet alleen over materialen en processen. Daarmee wil het merk bijdragen aan een eerlijker gesprek over overproductie in de mode-industrie.

Met deze initiatieven wil by-bar laten zien dat duurzaamheid een continu proces is — en nodigt het merk de industrie uit om het gesprek hierover verder te voeren.