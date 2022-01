C&A en jeansmerk Mustang stoppen samenwerking

Retailer C&A en jeansmerk Mustang stoppen hun langdurige samenwerking per 1 februari 2023, zo meldt de retailer in een persbericht. Het besluit is genomen vanwege strategische veranderingen bij de merken.

C&A kondigde eerder al aan het bedrijf in Europa te herstructureren. Als onderdeel van de veranderingen bij het bedrijf heeft C&A besloten sterker op het eigen merk te focussen, zo is te lezen in het bericht.

Per 1 augustus 2022 verdwijnen de producten van Mustang uit 303 van de 503 C&A-winkels. Op dit moment zijn de producten te vinden in de mannen-, dames- en kinderafdeling van C&A, naast de webshop van de retailer. Zoals eerder gezegd komt de samenwerking in zijn geheel tot zijn einde op 1 februari 2023.

C&A is niet de enige die van strategie verandert, ook Mustang voert veranderingen door, zo blijkt uit het persbericht. Mustang presenteert deze januari een nieuwe look. “Ons doel is om een jonger en internationaler publiek aan te trekken,” aldus Andreas Baur, CEO van Mustang, in het bericht. Als onderdeel hiervan wordt het aanbod in de midden en hogere prijsklasse bij het merk uitgebreid. “Zo stellen we onze wholesale klanten en onze eigen winkels in staat een hoger gemiddeld bonbedrag te realiseren. Naast dit alles zoomt Mustang ook in op het verbeteren van duurzaamheid, het creëren van een ‘unieke winkelervaring’ en het versterken van de bedrijfsresultaten.