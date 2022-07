C&A en Zalando breiden samenwerking uit

Modeketen C&A en online platform Zalando gaan nauwer samenwerken. C&A was al aangesloten bij het Connected Retail-programma van Zalando, maar wordt nu ook onderdeel van het partnerprogramma, zo blijkt uit een persbericht van C&A. Dat gebeurt in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië.

Via dit partnerprogramma kan C&A gebruik maken van Zalando Fulfillment Solutions en krijgt daarmee toegang tot het logistieke netwerk van Zalando. Daardoor kunnen orders via Zalando bijvoorbeeld makkelijker worden gecombineerd in het distributiecentrum en via de bezorgservice van Zalando worden geleverd.

“We zijn blij met onze samenwerking met Zalando,” aldus Joris van Rooy, Chief Consumer & Digital Officer bij C&A Europa. “En we verheugen ons erop om met Zalando betere toegang te creëren tot het beste van C&A.”