C&A Europa kondigt sluiting Canda International aan

C&A Europa heeft plannen om dochterbedrijf Canda International te sluiten. Dat blijkt uit een persbericht van C&A Europa dat vanochtend werd uitgestuurd.

Canda International is een bedrijf dat voor C&A bemiddelt tussen inkopers en producenten, in het bijzonder op het gebied van formele kleding. Die markt is sinds een paar jaar aan het krimpen, mede als gevolg van de coronapandemie. Dat heeft een ‘aanzienlijk effect op de zakelijke vooruitzichten van Canda International’, zo schrijft C&A. In de praktijk is er sprake van dalende omzetten en onvoldoende perspectief voor verbetering in de toekomst.

Bij Canda International werken momenteel 113 personeelsleden. Hun banen komen met de plannen op de tocht te staan. Een sluiting is ‘nooit een gemakkelijke overweging’, aldus Giny Boer, CEO van C&A Europa, in het persbericht. “We zijn vastbesloten nauw samen te werken met onze sociale partners en dit proces gezamenlijk te doorlopen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten en met het grootste respect voor onze mogelijk getroffen werknemers.”

C&A Europa meldt dat de activiteiten van Canda International worden voortgezet tot de sluiting definitief is.

Noot van de redactie: Dit artikel is na publicatie aangepast. Aanvankelijk stond onjuist vermeld dat Canda International zich voornamelijk bezighoudt met de productie van formele kleding.