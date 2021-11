C&A hint op baanverlies vanwege modernisering Europese bedrijfsactiviteiten

C&A heeft vandaag de intentie bekendgemaakt om de Europese operationele tak te moderniseren. Dit betekent dat de tak wordt gecentraliseerd en geconsolideerd, wat baanverlies kan betekenen, aldus een persbericht van C&A. Het bedrijf is niet duidelijk over hoeveel werknemers hiermee te maken kunnen krijgen.

De modernisering van de Europese tak is bedoeld als het ‘leggen van de fundering voor toekomstige groei in een radicaal veranderende markt voor moderetailers’, aldus het bericht. C&A moet hierdoor weerbaarder en efficiënter worden. Het heeft een impact op het Europese hoofdkantoor, maar ook op de kantoren voor de Benelux, Duitsland, Centraal en Oost-Europa en Zuid-Europa.

“In de markt van vandaag de dag, is het noodzakelijk dat we ons positioneren voor succes, met een moderne aanpak in onze winkels en met een sterker digitaal aanbod, aangepast voor de behoeften van onze consument en klaar om ze van dienst te zijn,” aldus Giny Boer, CEO van C&A, in het persbericht. “Dit is een fantastisch bedrijf en we hebben de intentie om onze organisatiestructuur te veranderen naar een die dynamischer, moderner en toekomstbestendig is en gefocust op samenwerking. De voorgestelde veranderingen zijn nooit makkelijk om voor te stellen.” C&A zal dan ook samenwerken met de sociale partners om de medewerkers die te maken hebben met de veranderingen te ondersteunen.