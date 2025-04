C&A maximaliseert de impact van markdowns met nieuwe AI-assistent Markmi

Afprijzingen of markdowns zijn een cruciaal onderdeel van fashion retail. Ze vormen een strategische kans om omzet te maximaliseren en overstock te beheersen tijdens of aan het einde van het seizoen, maar brengen ook heel wat complexiteit met zich mee. C&A, één van Europa's grootste modeketens, veranderde onlangs fundamenteel haar afprijzingsproces door de introductie van AI. De AI-gestuurde markdown recommendations van het fashion AI-bedrijf Markmi stellen de retailer in staat om sneller en mét betere resultaten afprijzingen door te voeren, verspreid over 17 landen en meer dan 1.300 winkels.

De uitdaging: hoe beheer je markdowns op grote schaal?

"Markdowns gaan uiteindelijk over de balans tussen omzet, vraagcreatie en het beheersen van onze voorraad," legt Markus Krenn, Vice President en Head of Commercial Planning Europe bij C&A, uit. "Ons doel is vanzelfsprekend om zoveel mogelijk full-price verkopen te realiseren. Maar we moeten markdowns strategisch kunnen inzetten om op tijd de juiste stuks of categorieën zoveel mogelijk uit te verkopen met de juiste marges."

Traditioneel verliep dit afprijzingsproces grotendeels handmatig. Merchandisingteams werkten met spreadsheets om per seizoen tot 5.000 artikelen af te prijzen, verspreid over 17 landen en vaak in meerdere fasen. Dit resulteerde in soms wel 170.000 individuele beslissingen, een immense taak. "De eerste honderd beslissingen verlopen vaak nog heel correct en gezwind, maar daarna zag je de nauwkeurigheid wegebben," vertelt Stephan Gerke, Commercial Lead DACH bij C&A. "Ons proces was al te vaak tijdrovend, inconsistent en niet schaalbaar."

Credits: Stephan Gerke, Commercial Lead DACH bij C&A

Van marketing-gedreven AI naar strategische prijsoptimalisatie

Veel fashion retailers integreren vandaag AI in domeinen zoals marketing automation en design, maar de toepassing ervan in kernprocessen zoals prijszetting is nog relatief nieuw. "Markdowns zijn één van de grootste kostenposten op de profit & loss statement van een modebedrijf, en toch werd besluitvorming hier lange tijd niet ondersteund door geavanceerde technologie," zegt Krenn. "Dat moest veranderen."

Daarom koos C&A voor een AI-oplossing die specifiek is ontworpen voor fashion retail. Markmi, ontwikkeld in samenwerking met fashion retail merchandisers, houdt onder meer rekening met seizoenspatronen, voorraadrisico’s en prijselasticiteit per productcategorie. De hele afprijzingsassistent is ook afgestemd op de typische stappen die een fashion merchandiser of planner doorloopt. "Bij C&A werken we met een helder kader," zegt Gerke. "Markus coördineert de Europese strategie en wij vertalen dat naar een markdown-aanpak die rekening houdt met onze lokale markten. Met Markmi kunnen we nu verschillende scenario’s daadwerkelijk testen en beter geïnformeerd een optimalere keuze maken voor elke categorie, of zelfs elk individueel item."

Naast strategische planning biedt de tool operationele efficiëntie. "Markdowns hebben niet alleen een financiële impact, maar ook een logistieke," voegt Gerke toe. "Elke prijswijziging betekent dat winkels nieuwe prijzen moeten aanpassen en producten anders moeten presenteren. Dankzij Markmi werken we sneller en nauwkeuriger, waardoor we deze stappen veel beter kunnen sturen."

Van dagen naar minuten: AI versnelt en verbetert besluitvorming

AI heeft een grote impact op de snelheid van handelen. Waar het bepalen van markdowns voorheen 3 tot 4 dagen duurde, kan C&A nu binnen 30 minuten de juiste beslissingen nemen.

"Voorheen moesten merchandisers handmatig data doorspitten in spreadsheets om de juiste kortingen te bepalen. Nu krijgen we bijna direct aanbevelingen, onder meer op basis van prijselasticiteit en een combinatie van historische en actuele verkoopdata," zegt Krenn. "Dat geeft ons een enorm concurrentievoordeel." Dit voordeel is niet enkel belangrijk tijdens klassieke end-of-season sales, maar ook tijdens steeds belangrijker wordende afprijzingsmomenten zoals Black Friday en mid-season sales.

Met AI kan C&A markdowns niet alleen reactief, maar ook proactief benaderen. "We kunnen beslissingen nu 7 tot 14 dagen eerder nemen, terwijl de voorspellingen ons een nauwkeuriger beeld schetsen," zegt Gerke. "Dit helpt ons niet alleen bij prijszetting, maar ook bij het plannen van winkelindelingen, personeelsinzet en marketingacties."

Credits: Markmi

Meer controle en betere marges door AI-gestuurde markdowns

Door AI-gestuurde markdowns heeft C&A niet alleen tijd gewonnen, maar ook meer grip gekregen op haar financiële prestaties. "Dankzij Markmi kunnen we onze markdown-budgetten slimmer inzetten en realiseren we significant betere omzet en marges."

Hoewel de overgang naar AI een cultuurverandering vroeg, groeit het vertrouwen in de technologie. "Volledig vertrouwen zal altijd een uitdaging blijven, maar met de juiste mensen en ambities langs beide zijden groeit ons vertrouwen in deze nieuwe manier van werken," zegt Gerke. "We zijn meer datagedreven en minder afhankelijk van onderbuikgevoelens en kunnen nu beslissingen nemen op basis van bewezen data."

AI stopt niet bij de uitdagingen van vandaag, het opent de deur naar toekomstige kansen. Stephan ziet mogelijkheden om de rol van AI verder uit te breiden, van markdowns naar eerdere planningsfasen, om zo operationele processen nog verder te stroomlijnen en efficiëntie te verhogen.

"Markmi heeft ons een sterkere basis gegeven voor besluitvorming. Ik kijk ernaar uit om te ontdekken hoe we AI nog verder kunnen integreren in onze specifieke fashion retail operaties," zegt Gerke.

Credits: Markmi