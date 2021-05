C&A opent fabriek in Duitsland voor verdere focus op duurzame mode

Duitse retailer en modemerk C&A opent dit jaar een eigen fabriek in Mönchengladbach, Duitsland. In de fabriek zal de nieuwste technologie worden toegepast en gefocust worden op het maken van een ‘volgende generatie duurzame mode’, aldus het persbericht.

De fabriek zal in eerste instantie focussen op de productie van jeans. C&A gaat in de fabriek geautomatiseerde processen invoeren en zal 100 medewerkers trainen om te werken in de ‘moderne CO2-neutrale productielocatie’. Het bedrijf wil in eerste instantie 400.000 jeans per jaar produceren in Mönchengladbach en wil dit later uitbreiden naar 800.000. “C&A’s FIT ( Factory for Innovation of Textiles)zal meer zijn dan alleen een lab voor prototypes. Het gaat om het produceren in grotere hoeveelheden. Duurzame mode kan niet alleen een niche product zijn,” aldus Giny Boer, CEO van C&A Europa, in het bericht.

C&A werkt voor FIT samen met de Niederrhein University of Applied Sciences, Textile Academy NRW, RWTH Aachen University en diverse start-up bedrijven, aldus het persbericht. “Samen met onze partners willen we een nieuwe standaard zetten in de productie van textiel. We zijn erg blij dat we weer in het hart van Europa zullen produceren. C&A’s FIT zal de digitalisering van processen combineren met duurzaamheid waardoor er nieuwe standaarden zullen ontstaan voor wereldwijde productie,” aldus Boer in het bericht.