C&A verkoopt Chinese tak om groei te versnellen

C&A AG heeft de Chinese tak verkocht aan Beijing Zhongke Tongrong Private Equity Investment Fund Co., ltd. Met de verkoop hoopt C&A de groei van het bedrijf binnen de Chinese markt te versnellen, aldus het persbericht van het moederbedrijf van C&A. Hoeveel geld gemoeid is bij de transactie, daar doet C&A geen uitspraken over.

C&A geeft aan dat China gezien wordt als een groeimarkt, maar dat lokale expertise met een sterk netwerk nodig is om het bedrijf te laten floreren in de ‘grote en complexe markt’. “Vandaag de dag is dit belangrijker dan ooit in de nieuwe Covid-19 realiteit die de retail industrie moet navigeren,” aldus Allan Leighton, voorzitter van C&A AG, in het persbericht. “We hebben altijd geweten dat het belangrijk is om de juiste investeerder te vinden die gelooft en investeert in de kernwaarden van het merk en de duurzaamheid belofte.” Leighton geeft aan dat in Zhongke Tongrong Private Equity een dergelijke partner is gevonden.

Jim Dubow, de managing director van C&A China vult aan: “De kansen in China zijn gigantisch, zelfs in de nasleep van Covid-19. Alle Chinese medewerkers zien er naar uit samen te werken met de nieuwe investeerder om het succes van C&A in China te versnellen.”