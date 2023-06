C&A verkoopt Mexicaanse tak

Cofra Holding AG, het moederbedrijf van C&A, verkoopt de Mexicaanse tak en de dochterbedrijven daarvan aan Grupo Alfar, zo blijkt uit een persbericht. Hierdoor zullen 78 winkels en de digitale aanwezigheid van C&A in Mexico nu worden ondergebracht bij de Mexicaanse groep. Grupo Alfar is een kledingproducent en retailer.

C&A blijft met de transactie actief in Mexico. Grupo Alfar wil de eigen vaardigheden inzetten om ‘C&A Mexico’s kracht als modemerk te complementeren’. De Mexicaanse groep verwerft dan ook de licentie om C&A verder te zetten. Hoeveel geld gemoeid is met de transactie wordt niet bekend gemaakt. Ook benadrukt Cofra Holding AG in het statement dat de overname geen betrekking heeft op andere entiteiten van C&A buiten Mexico.

Boudewijn Beerkens, CEO van COFRA Holding AG, in het persbericht: "C&A Mexico is een succesvol bedrijf met 78 winkels, een groeiende digitale aanwezigheid en een sterk management. Wij geloven echter dat een nieuwe eigenaar het beste in staat is om het volledige potentieel van C&A Mexico te realiseren tijdens de volgende groeifase. Grupo Alfar is een familiebedrijf met diepe wortels in de textielproductie in Mexico en een bewezen staat van dienst in het laten groeien van succesvolle modemerken in het land. Ik heb er alle vertrouwen in dat C&A Mexico onder Grupo Alfar haar groeiambities in de komende jaren kan versnellen.”

Kelly Kroger, CEO van C&A Mexico, vult aan: "C&A Mexico is verheugd om deel uit te maken van Grupo Alfar, dat in Mexico bekend is in Mexico door populaire retailmerken als Cuidado con el Perro, Optima en Garcia. Grupo Alfar's passie voor modedetailhandel, sterke productienetwerk en toewijding aan klanttevredenheid zullen helpen om het merk C&A Mexico te laten groeien terwijl we onze omnichannel groeiplannen proberen te versnellen in een snel veranderende omgeving.”