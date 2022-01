C&A wil over paar jaar helft totale omzet uit online halen

Modeketen C&A wil tegen 2024 of 2025 de helft van de totale omzet van het bedrijf uit de online kanalen halen, zo laat CEO van C&A Europa Giny Boer weten aan Duitse krant Handelsblatt.

Op dit moment is de online omzet goed voor 20 procent van de totale omzet. C&A zet dan ook in op online door onder meer een samenwerking met Zalando. Ook breidt het het aantal logistieke centra uit, zo blijkt uit het artikel van Handelsblatt. Op dit moment heeft het bedrijf twee logistieke centra in Europa en over zes maanden komt daar een derde bij.

Afgelopen november kondigde C&A de intentie aan om de Europese operationele tak te moderniseren. C&A gaf destijds al aan dat dit baanverlies kan betekenen. Hoeveel banen er verloren gaan is op dit moment nog steeds niet bekend.