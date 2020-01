C.P. Company komt met winkel naar Amsterdam

C.P. Company opent na Milaan en Beijing ook een winkel in Amsterdam. Het merk strijkt in 2020 neer in de Nederlandse hoofdstad, maar gaat daarna verder naar, Londen, Seoul en Parijs, zo meldt Lorenzo Osti tegen Italiaans platform Fashion Magazine.it.

Afgelopen mei heeft C.P. Company, van oorsprong een Italiaans bedrijf, de eerste winkel geopend. In Nederland zal de winkel openen in maart en in 2021 gaan de winkels in Londen, Seoul en Parijs openen. Waar de winkel precies komt in Amsterdam is nog onbekend.

C.P. Company is bekend als streetwear en het bekendste item is wellicht de ‘Goggle Jacket’ waarin een grote bril is verwerkt in de capuchon van de jas. De kwalitatieve producten worden per item geverfd waardoor geen enkele wassing hetzelfde is. Het merk richt zich op innovatieve producten zonder dat het uiterlijk extravagant wordt.

Het merk werd opgericht in 1978 door Massimo Osti en wordt op dit moment geleid door zijn zoon, Lorenzo Osti.

Beeld: C.P. Company