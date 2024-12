Caffè Bugatti debuteert op Pitti Uomo

Bugatti neemt tijdens de komende Pitti Uomo het iconische Rivoire Caffè in Florence over.

Van 13 tot 15 januari zal het Herfordse kledingmerk het historische café aan de Piazza della Signoria volledig omtoveren, zo maakte Bugatti vrijdag bekend. Van gebrandmerkt servies en kussens met het merk-DNA tot een speciaal samengestelde menukaart – alles ademt de stijl van Bugatti.

Naast de reguliere dagelijkse activiteiten worden tijdens de 107e editie van de gerenommeerde herenmodebeurs diverse evenementen georganiseerd in het Rivoire Caffè. Hoogtepunten zijn onder meer een ontbijt met influencer Stefano Zarrella en een aperitivo met een DJ.

"Ons doel is om een miniatuurversie van de Bugatti-wereld te creëren – een plek waar mensen, weg van de drukte van de beurs, met elkaar in contact kunnen komen en onze merkwaarden van dichtbij kunnen ervaren," aldus Florian Wortmann, Chief Brand Officer van Bugatti. "Met evenementen die over meerdere dagen worden verspreid, creëren we een ideaal platform voor intensieve ontmoetingen en blijvende connecties."

Naast de café-overname zal het merk ook vertegenwoordigd zijn op Pitti Uomo met een stand in Padiglione Centrale, Piano Inferiore, N/3-5 O/5-7.