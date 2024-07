Calida Group richt zich op mode en verkoopt Lafuma Mobilier aan Peugeot

Calida Group heeft een bindend bod ontvangen van Peugeot Frères Industrie voor de verkoop van Lafuma Mobilier.

Met de voorgenomen verkoop meldt het bedrijf in een persbericht dat Calida Group afscheid neemt van het meubelmerk, dat geen deel uitmaakt van de kernactiviteiten op het gebied van ondergoed en lingerie. Voor het eerste halfjaar meldt Calida Group dat het bedrijf, in lijn met de momenteel zeer zwakke markt voor consumptiegoederen, verwacht dat de netto-omzet uit voortgezette activiteiten ongeveer 5 procent lager zal zijn, namelijk 111 miljoen Zwitserse frank (114 miljoen euro). Het operationele resultaat uit voortgezette activiteiten zal naar verwachting tussen de 0 en negatief 1 miljoen Zwitserse frank liggen.

Felix Sulzberger, uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf, reageert op de ontwikkeling: "Dit is een verdere stap in de strategische heroriëntatie van de groep met een focus op de operationele excellentie van onze kernmerken. We zijn verheugd dat we een gerenommeerde koper hebben kunnen vinden in Peugeot Frères Industrie, die een lange staat van dienst heeft in de duurzaam succesvolle ontwikkeling van investeringen en de bedrijfsactiviteiten van Lafuma Mobilier verder wil uitbreiden."

Lafuma Mobilier is de Franse specialist voor tuin- en buitenmeubelen. Het merk is inmiddels actief in meer dan 40 landen en genereerde in 2023 een omzet van 48,9 miljoen euro.

Het bedrijf deelt verder dat voor de Calida Group de desinvestering van de niet-strategische outdoor meubelen business een belangrijke stap is in het strategische reorganisatieproces dat een jaar geleden is gestart. De verkoop stelt het bedrijf in staat om zich te richten op de operationele excellentie en de ontwikkeling van zijn ondergoed- en lingeriemerken Calida, Aubade en Cosabella.

“Lafuma Mobilier is een familiebedrijf dat de waarden van het merk Peugeot perfect belichaamt. We kijken ernaar uit om Lafuma Mobilier te integreren in de Peugeot-familiegroep en samen een nieuwe fase van hun industriële avontuur te bouwen,” voegt Christian Peugeot, President van Peugeot Frères Industrie, toe.

De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van het kalenderjaar 2024 worden afgerond.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.