Calida Group rond verkoop sportlabel Eider af

Lingerieproducent Calida Group heeft de verkoop van het Franse sportmerk Eider voltooid, meldt het bedrijf in een persbericht. Eider behoort voortaan toe aan de Zuid-Koreaanse K2 Group, dat reeds verantwoordelijk was voor de distributie van Eider-producten in dat land.

Eider was eigendom van Millet Mountain Group, een dochteronderneming van Calida Group. Millet Mountain Group werd in 2008 overgenomen door de Lafuma Group, dat op zijn beurt sinds zo’n zes jaar eigendom is van de Calida Group. Calida ontving afgelopen oktober een ‘bindend bod’ van de K2 Group voor de aankoop van Eider. “De verkoop van het merk Eider is de consequente implementatie van onze focusstrategie. In de toekomst zal de Millet Mountain Group zijn krachten bundelen om de merken Millet en Lafuma te ontwikkelen, om zo sneller marktaandeel te winnen,” zegt Reiner Pichler, CEO van de Zwitserse Calida Group, in het persbericht.

Eider is een sportmodemerk, gespecialiseerd in de skiën en andere bergsporten. Het label verkoopt onder andere jassen, T-shirts en broeken. De Calida Group is moederbedrijf van de lingerielabels Aubade en Calida. Beide merken zijn verkrijgbaar in Nederland en België, onder andere in Designer Outlet Roermond.

Beeld: Eider