Calida keert in 2024 terug naar winstgevendheid en benoemt nieuwe CEO

Het Zwitserse textielconcern Calida Holding AG heeft in het boekjaar 2024 het terughoudende consumentengedrag gevoeld. Desondanks sprak de groep, die vrijdag tevens een wisseling van de CEO aankondigde, van een "aangename ontwikkeling".

"De in 2023 besloten strategische heroriëntatie van de Calida Group kenmerkte het boekjaar 2024", aldus uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur Felix Sulzberger. "De structurele en operationele optimalisatie van onze groep met de focus op de textielbranche vordert. Het gematigde consumentenvertrouwen in de kernmarkten beïnvloedt de omzetontwikkeling van onze merken nog steeds."

Nieuwe CEO voor Calida

Gelijktijdig met de jaarresultaten kondigde de Calida Group ook enkele veranderingen in de directie aan.

Thomas Stöcklin is benoemd tot de nieuwe CEO van de groep. De Chief Financial Officer (CFO) van de Zwitserse warenhuisketen Manor zal zijn nieuwe functie op 1 juni 2025 aanvaarden. Voor de toekomstige CEO is het een terugkeer naar Calida, want hij was eerder al zo'n 13 jaar bij de groep werkzaam, laatst als CFO. Bovendien is hij sinds 2023 lid van de raad van bestuur.

"Ik ben zeer verheugd dat we met Thomas Stöcklin een zeer ervaren persoonlijkheid met een grote affiniteit voor en jarenlange ervaring met de merken van de Calida Group en in de retailmarkt hebben kunnen aantrekken voor de veeleisende taak bij de Calida Group", aldus Sulzberger. "Dankzij de jarenlange samenwerking met Thomas Stöcklin, zowel in de directie als de afgelopen twee jaar in de raad van bestuur van de Calida Group, is een snelle en naadloze overdracht van de verantwoordelijkheden gegarandeerd."

Er zijn echter ook veranderingen voor Sulzberger zelf, want hij geeft de operationele leiding op 31 mei 2025 af en zal zich na de algemene vergadering in een niet-uitvoerende functie als voorzitter van de raad van bestuur beschikbaar stellen. Daarnaast heeft bestuurslid Gregor Greber, voorzitter van de risico- en auditcommissie, besloten zich bij de algemene vergadering op 8 april 2025 niet herkiesbaar te stellen. Greber maakt sinds 2020 deel uit van de raad. Als nieuwe kandidaat voor de raad van bestuur draagt de raad Andrea Sieber voor.

Groep noteert omzetdaling ten opzichte van vorig jaar

Afgelopen jaar bedroeg de concernomzet uit voortgezette activiteiten – dus zonder de aandelen van de in augustus verkochte outdoormeubeldivisie Lafuma Mobilier – 231,0 miljoen Zwitserse frank (245,28 miljoen euro). Valuta gecorrigeerd betekende dit een omzetdaling van 8,5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het gelijknamige kernmerk van het bedrijf, Calida, noteerde een omzetdaling van 4,8 procent naar 150,2 miljoen Zwitserse frank (valuta gecorrigeerd min 3,2 procent). Met name het teruglopende vierde kwartaal heeft tot deze daling geleid. Ook het lingerielabel Aubade moest een min incasseren. Hier daalde de omzet met 7,9 procent naar 63,5 miljoen Zwitserse frank (valuta gecorrigeerd min 6,1 procent).

Een aanzienlijk sterkere omzetdaling noteerde het merk Cosabella, dat zich momenteel in een "noodzakelijke herpositionering en organisatorische en structurele herstructurering" bevindt. Vanwege "de negatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren" moest het eind mei 2022 overgenomen label een valuta gecorrigeerde omzetdaling van 21,5 procent naar 17,4 miljoen euro incasseren.

Positieve ontwikkelingen waren er daarentegen op het gebied van e-commerce. Het digitale omzetaandeel van de Calida Group bedraagt in 2024 33,7 procent, vergeleken met 30,8 procent in het voorgaande jaar.

Calida Group weer in de zwarte cijfers

Ondanks de dalende omzet keerde de groep in 2024 terug naar winstgevendheid. Terwijl hoge eenmalige lasten de groep in 2023 in de rode cijfers duwden, kon de winst dit jaar dankzij de verkoop van Lafuma Mobilier groeien naar 14,9 miljoen Zwitserse frank. In 2023 stond er onderaan de streep nog een verlies van 66,5 miljoen Zwitserse frank. De netto liquiditeit, die vorig jaar nog 0,3 miljoen Zwitserse frank bedroeg, steeg bovendien naar 17,4 miljoen Zwitserse frank, waarmee de groep nu weer schuldenvrij is.

Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat van de Calida Group daalde door de lagere omzet naar 6,4 miljoen Zwitserse frank, na 10,9 miljoen Zwitserse frank in dezelfde periode vorig jaar.