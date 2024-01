Calvin Klein-advertentie verbannen in de UK, 'objectificatie van vrouwen'

De Advertising Standards Authority (ASA), de onafhankelijke Britse toezichthouder op reclame in alle media, heeft vandaag aangekondigd dat ze een verbod hebben opgelegd in de UK aan een advertentie van Calvin Klein met de bekende Britse muzikante FKA Twigs.

De reclameposter, die in april vorig jaar werd getoond, resulteerde in twee klachten bij de ASA. De klagers vonden de advertentie overdreven geseksualiseerd, beledigend en onverantwoordelijk. Ze bekritiseerden met name de openbare vertoning van vrouwen die werden afgebeeld "als seksuele objecten."

De advertentie toont de Britse artieste in een gedeeltelijk uitgetrokken spijkerblouse, waardoor een deel van haar billen en rechterborst te zien is. Op de advertentie staat de slogan "Calvins or nothing."

De Calvin Klein-reclame met FKA Twigs werd echter beoordeeld als "mogelijk aanstootgevend" en een voorbeeld van "objectificatie van vrouwen", en werd daarom verbannen.

Calvin Klein verdedigde zich door te stellen dat de advertentie in dezelfde stijl is als andere reclame-uitingen die het bedrijf al jaren in het Verenigd Koninkrijk uitbrengt. Het merk beschreef FKA Twigs als een "zelfverzekerde en krachtige vrouw" en benadrukte dat ze goedkeuring hadden van de artiesten voor publicatie.

De ASA ontving ook klachten over andere advertenties van Calvin Klein die rond dezelfde tijd werden uitgebracht, met model Kendall Jenner. In het eerste campagnebeeld is het model topless te zien, zij het met haar handen over haar borsten, en in de andere reclame draagt ze weinig kleding. Deze klachten werden door ASA verworpen, omdat de posters niet de nadruk legden op haar lichaam "op een manier die haar afbeeldde als een seksueel object" en het naaktheidsniveau niet hoger was dan wat men zou verwachten voor een lingerie-advertentie.

Calvin Klein staat bekend om controversiële advertenties; in 1992 stond de zeventienjarige Kate Moss topless in de Calvin Klein Underwear-lijn, en jaren later zorgde een campagne van Steven Meisel met een groep jonge modellen voor opschudding. In mei 2022 lanceerde het merk een reclame met een zwangere transman, wat zorgde voor online debat.