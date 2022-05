Calvin Klein-campagne met zwangere trans man zorgt voor online debat

Calvin Klein, de modegigant die eigendom is van PVH Corp en bekend staat om zijn goed uitgedachte, grensverleggende reclames, heeft met zijn nieuwste campagne, waarin een zwangere transseksuele man centraal staat, kritiek uitgelokt.

Als onderdeel van de wereldwijde Moederdag-campagne van Calvin Klein, werd het Braziliaanse koppel Roberto Bete, een trans man die zich in de laatste fase van zijn zwangerschap bevindt, en partner Erica Feeha, afgebeeld in wat volgens Calvin Klein een campagne is die de realiteit van nieuwe gezinnen onder de aandacht brengt.

De Instagram-post van Calvin Klein werd overspoeld met positieve opmerkingen vanwege de aandacht voor inclusiviteit en het afbeelden van verschillende gezinnen: van alleenstaande moeders tot interraciale koppels.

In één bijschrift stelt het stel: "We kunnen ons biologisch voortplanten of vanuit ons hart...het belangrijkste is om lief te hebben en geliefd te zijn."

Terwijl sommige gebruikers Calvin Klein prezen voor het omarmen van moderne gezinnen in plaats van traditionele archetypes, waren anderen minder lovend en schreven ze dingen als: "cancel", "geblokkeerd" en "koop dit merk niet langer". Een gebruiker schreef: "Ondertussen wordt uw kleding gemaakt in landen waar mensen in de LGBTQ-gemeenschap gestraft of gedood zouden worden door de wetten die daar gehandhaafd worden. Dit is niets anders dan ‘virtue signaling’ en het vergroten van een al zeer aanwezige kloof in ons land."

In een verklaring reageerde Calvin Klein: "Wij omarmen dit platform als een inclusieve en respectvolle omgeving voor individualisme en zelfexpressie. Bij Calvin Klein tolereren we alles behalve intolerantie - elke vorm van intolerant commentaar zal worden verwijderd, en accounts die haatdragende uitspraken doen kunnen worden geblokkeerd."

Controverse in zijn DNA

Sinds 1980, toen Calvin Klein's zeer bekritiseerde denim reclame een minderjarige Brooke Shields in super strakke jeans toonde, blijft het bedrijf regelmatig debat en gesprekken over de status quo aanwakkeren. Shields' beroemde zin: "You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing", was toen seksueel suggestief en in verschillende landen zelfs verboden.

In 1992 was er de controversiële advertentie met een zeventienjarige Kate Moss die topless poseerde naast Mark Wahlberg, een bekend gezicht van Calvin Klein Underwear-lijn. Velen vonden Moss toen te jong om topless op billboards en op televisie te verschijnen. Een paar jaar later verscheen in een campagne van Steven Meisel een groep jonge modellen in jeans en vesten, die auditie deden voor wat werd gepresenteerd als een film voor volwassenen. De campagne stuitte op verzet van de kinderbescherming en de American Family Association, hoewel de modellen meerderjarig waren.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.