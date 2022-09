Calzedonia groep neemt meerderheidsbelang in merk Antonio Marras

De Italiaanse Calzedonia groep heeft een belang van 80 procent in het merk Antonio Marras genomen, zo meldt WWD. Hoeveel het Calzedonia gekost heeft om de aandelen te bemachtigen is niet bekend.

De Calzedonia groep is gespecialiseerd in ondermode en stapt met de investering in Antonio Marras in een nieuw segment. Antonio Marras ontwikkelt juist kleding, accessoires, meubels en design objecten. Al langere tijd werd gehint naar een mogelijke overname van het merk. De ontwerper zelf gaf in maart 2020 aan dat hij bezorgd was over de toekomst van het merk als het geen modegroep vond om het te steunen.

De Calzedonia groep is het moederbedrijf van de merken Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé en Signorvino.