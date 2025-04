Campbell herintroduceert zichzelf: een nieuwe identiteit voor de man die vol in het leven staat

Campbell, het merk dat zich richt op de moderne, zelfbewuste man, presenteert met trots zijn vernieuwde identiteit en gloednieuwe website. Deze transformatie markeert een belangrijke mijlpaal voor het merk en benadrukt de kernwaarden waar Campbell voor staat: stijl, kwaliteit en authenticiteit. Niet als trends, maar als een blijvende levenswijze die past bij de man die midden in het leven staat.

Een merk voor de man met karakter

Campbell is er, met zo’n 50 verkooppunten in Nederland en België, voor mannen die zich niet laten beperken door leeftijd, maar die worden gedefinieerd door hun levenslust, ervaring en zelfverzekerdheid. Dit zijn de mannen die elk moment omarmen, die inspiratie halen uit hun ervaringen en die met enige bewondering worden bekeken door jongere generaties vanwege hun authentieke uitstraling. Voor hen is mode geen vluchtige aangelegenheid, maar een kwestie van tijdloze perfectie en aandacht voor detail. Ze genieten van de kleine genoegens van het leven, zoals een echt goede kop koffie, een fijn kledingstuk of een gesprek met vrienden.

Campbell SS25. Credits: Campbell

Een vernieuwde online beleving

Met de lancering van de vernieuwde website biedt Campbell een nog verfijndere en gebruiksvriendelijkere ervaring, waarin stijl en gemak hand in hand gaan. De collectie is zorgvuldig samengesteld en sluit naadloos aan op de unieke levensstijl van de moderne man. Hier draait het niet om de naam op het label, maar om de kwaliteit, het vakmanschap en de service die hij verdient.

Campbell’s missie is helder: een kledingervaring creëren die niet alleen recht doet aan deze bijzondere fase van het leven, maar die het ook verheft. Of het nu gaat om een tijdloos jack, een stijlvolle broek of een perfect gesneden overhemd, Campbell biedt kleding die vertrouwen uitstraalt en moeiteloos past in het leven van de man die weet wat hij wil. Zoals ze het bij Campbell benoemen: Elevate Live!

Campbell SS25. Credits: Campbell

Een nieuw hoofdstuk begint

De lancering van de vernieuwde website markeert het begin van een nieuw hoofdstuk voor Campbell. Niet alleen wordt er nu direct contact gelegd met de eindconsument; ook wordt in de komende periode onderzocht of er in winkels in West- en Noord-Europese landen meer mogelijkheden voor het Nederlandse merk liggen.