Canada Goose breidt assortiment uit met brillen

Canada Goose breidt zijn productassortiment uit met brillen. Het modemerk heeft een wereldwijde licentieovereenkomst voor de lange termijn getekend met brillenproducent Marchon. Dit laten beide bedrijven weten in een persbericht.

De allereerste Canada Goose-brillencollectie zal vanaf het voorjaar van 2025 wereldwijd worden uitgerold en beschikbaar zijn via geselecteerde opticiens, warenhuizen, Canada Goose-winkels en online op de webshop van Canada Goose. Over de prijzen en ontwerpen is nog niets bekend.

‘Een spannend nieuw hoofdstuk’ voor Canada Goose

“Onze uitbreiding naar brillen is een spannend nieuw hoofdstuk voor ons merk,” zegt Dani Reiss, de CEO van Canada Goose. “We willen hiermee laten zien dat we ons inzetten voor een levensstijl van producten en onze band met consumenten gedurende het hele jaar willen versterken.”

Eerder had de CEO van het Canadese luxe kledingbedrijf, dat normaal gesproken bekend staat om winterkleding en accessoires voor de kou, al aangekondigd dat ze hun assortiment zouden uitbreiden met lichtere kleding en accessoires voor warmer weer. Reiss verwacht dat de uitbreiding naar lichtere kleding zal zorgen voor een omzetstijging.

Reiss nam in 2001 het familiebedrijf over. Hij bracht Canada Goose in maart 2017 naar de beurs en bezit volgens Forbes ongeveer 18 procent van de aandelen.